Fußball VfL Pfullingen möchte im Allgäu punkten

Pfullingen / Gattiker

Verbandsligist VfL Pfullingen gastiert am Samstag beim FC Wangen. Gespielt wird entweder im Allgäu- Stadion oder auf dem Wangener Kunstrasenplatz. Nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Öhringen liegt der VfL auf dem viertletzten Platz - das könnte bei drei oder maximal vier Absteigern - ein Abstiegsplatz sein. Die Allgäuer haben 24 Punkte, sechs mehr als der VfL, und liegen auf dem sechsten Platz.

Am vergangenen Spieltag sorgte der FC beim Oberligaabsteiger FSV Hollenbach mit einem 1:0-Sieg für die Sensation - auch Dorfmerkingen verlor in Rutesheim. Okan Houssein wurde gelegt und Fabian Eninger verwandelte den Elfmeter zum 1:0. Wangens Trainer Adrian Philipp lobte die Einstellung, den Willen. Diese Tugenden müsse man gegen das Kellerkind Pfullingen auch an den Tag legen. Man müsse konzentriert und energisch zur Sache gehen. Simion Wetzel ist verletzt, aber der 18-jährige Enes Demircan kam zum Einsatz. In der Winterpause holte man Doubek vom VfB Neckarrems.

VfL-Kommandogeber Michael Konietzny hat Sorgen: „Wir haben das 2:3 am Wochenende aufgearbeitet, alles angesprochen. Wir boten ja ein schlechtes Spiel, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt, da klappte fast nichts. Hätte Dünkel das 2:1 erzielt, statt den Pfosten getroffen, wäre wohl alles anders gelaufen. Man kann ja verlieren, es lief für uns aber ganz schlecht, die hinten stehenden Teams siegten, aber die Art und Weise gibt zu denken. Das war in vielen Bereichen zu wenig. Özge ist dabei, aber Christopher Leuze brach sich bei der „Zweiten“ das Schlüsselbein, fällt die ganze Runde aus. Lukas Linder musste das Training wegen muskulärer Probleme abbrechen. Yasin Yilmaz musste wegen muskulären Problemen am Samstag in der Pause raus und Yannik Kynast muss wegen einer Sprunggelenksverletzung zwei bis drei Wochen pausieren, der Kader ist noch groß genug.“

Ein starker Gegner

Der Pfullinger Trainer bemerkte, dass Wangen ein starker Gegner sei, da müsse man anders auftreten. In der Liga könne jeder jeden schlagen. „Wir wurden bestraft für unser schlechtes Spiel, doch nun will ich Biss und Herzblut sehen, wir müssen anders agieren, früher stören. Wir müssen einfach Zugriff bekommen, die Zweikämpfe annehmen und bestehen“, so der Coach. Das Umschaltspiel sei nicht gut gewesen, sein Team habe die guten Leistungen in den letzten Tests nicht auf den Platz gebracht. Das bereite mir Kopfzerbrechen. Die Jungs wüssten, was zu tun ist: „Wir stecken im Abstiegskampf und das einzige Ziel, das sagte ich schon im August, ist der Klassenerhalt.“