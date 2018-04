Fußball Verbandsliga: VfL unter nach 0:1 unter Druck

Albstadt / woga

Der VfL Pfullingen unterlag beim FC Albstadt etwas unglücklich 0:1 und schwebt somit weiter in akuter Abstiegsgefahr, da einige Mitkonkurrenten wie Rutesheim und Sindelfingen ihre Partien siegreich gestalten konnten.

Dabei begann es für die Gäste vom Pfullinger Schönberg nicht schlecht. Der VfL hielt gut mit und kam über Matthias Dünkel und Dominik Früh zu Konterchancen, die aber nicht verwertet werden konnten.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren etwas stärker auf und so mussten Biber (51.) und Hauser (53.) für ihren bereits geschlagenen Schlussmann Hirlinger klären. Auf der Gegenseite verpassten Haussmann (67.) und Dünkel (69.) die Führung für die Gäste und so kam es, wie es kommen musste. Nach einem langen Ball sprang Albstadts Armin Hotz am höchsten und beförderte den Ball zum umjubelten Führungstreffer in die Maschen (71.).

In der Schlussphase warfen die Konietzny-Schützlinge alles nach vorne und hatten Pech, dass in der ersten Minute der Nachspielzeit die Pfeife von Schiedsrichter Michael Zeiher stumm blieb und kein Strafstoßpfiff für ein vermeintliches Handspiel ertönte. Pfullingens Cheftrainer Michael Konietzny war enttäuscht: „Die erste Halbzeit war träge. Ingesamt tat der FC einfach mehr, um zu gewinnen, Was wir boten, war einfach viel zu wenig, da muss in unserer prekären Lage einfach in allen Bereichen mehr kommen. Von alleine legt sich der Schalter nicht um.“

Am kommenden Samstag geben die Sportfreunde aus Schwäbisch Hall dann ihre Visitenkarten in Pfullingen ab und hier benötigt der VfL Pfullingen drei Punkte, sonst könnte der Zug zum Klassenerhalt bereits abfahren.

VfL: Hirlinger – Özge, Biber, Gekeler,Hauser (75. L. Früh), Schall, Lehmann (71. Chatzimalousis), Haussmann, Yilmaz (66. Tirykai-Zeeb), Dünkel, D. Früh (65. Linder)