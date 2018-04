Fußball Verbandsliga: Pfullinger Blitzstart ebnet Weg zum Dreier

Pfullingen / ga/mj

Mit einem Blitzstart legten die Hausherren los wie die Feuerwehr. Matthias Dünkel stand nach einem Querpass von Kevin Haussmann in der Mitte goldrichtig und drückte das Spielgerät nach 100 gespielten Sekunden über die Linie.

Nach einem schönen Spielzug fiel kurze Zeit später das 2:0. Kevin Haussmann zog von der Strafraumgrenze einfach ab und durfte anschließend jubeln. Mitten in die Pfullinger Feierlaune kamen die Gäste dann zum Anschlusstreffer, als Daniel Martin VfL-Schlussmann Markus Hirlinger mit Flachschuss keine Abwehrchance ließ (9.). Die Gastgeber blieben jedoch weiter am Drücker und verpassten durch Dünkel und Lukas Linder das 3:1. Gästekeeper Weiss zeigte dabei seine Klasse und entschärfte die Pfullinger Möglichkeiten stark. Nach einer guten halben Stunde war Weiss dann aber machtlos. Pfullingens Florian Gekeler wurde im Haller Strafraum regelwidrig gestoppt und so konnte Dominik Biber per Strafstoß auf 3:1 stellen. Die Gäste kamen aber noch einmal auf und verkürzten durch Dominik Schäfer auf 2:3. Bitter für VfL-Keeper Hirlinger, der zwei Bälle auf sein Tor bekam und beide aus dem Netz holen musste.

Früh macht den Deckel drauf

Nach der Pause kontrollierte der VfL das Spiel und konnte sich bei seinem Schlussmann Hirlinger bedanken, der zweimal beherzt zupackte. Vorne vergeigten die Gastgeber aber, wie schon in den vergangenen Spielen, mehrere Chancen. Haussmann, Dünkel und Dominik Früh verpassten die Entscheidung. So mussten die rund 200 Zuschauer am Pfullinger Schönberg bis zur 80. Minute warten, ehe Dominik Früh mit seinem achten Saisontreffer seine Farben erlöste.

VfL Pfullingen: Hirlinger – Hauser, Yilmaz, Biber, Gekeler, Tiryaki-Zeeb (82. Füssenhäuser), Schall (56. D. Früh), Linder (60. L. Früh), Haussmann, Dünkel, Lehmann (73.Wagner).