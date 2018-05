Fußball Verbandsliga: Für den VfL wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner

Region / mj

Nach dem ausgerufenen Neustart von Pfullingens Cheftrainer Michael Konietzny empfing die VfL-Elf den Oberliga-Absteiger aus Hollenbach. Das Ziel möglichst lange die Null zu halten und dann selbst Nadelstiche im Angriff zu setzen, wurde bereits früh zunichte gemacht. Jan Ruven Schieferdecker stand nach einem missglückten Klärungsversuch der Pfullinger Hintermannschaft goldrichtig und brachte den FSV bereits nach zwölf gespielten Minuten mit 1:0 in Führung. Die beste VfL-Möglichkeit im ersten Spielabschnitt hatte dann keine fünf Minuten später Matthias Dünkel. Bei seinem Schuss fehlte jedoch der letzte Druck und die Präzision. Nach einer guten halben Stunde stellten die Gäste, die aus den vergangen drei Partien gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion nur einen Zähler holten, auf 2:0. VfL-Schlussmann Markus Hirlinger war gegen den satten Schuss von Lukas Ryl ins lange Eck chancenlos.

Kurz nach dem Seitenwechsel hatten die Pfullinger dann schon den Torschrei auf den Lippen, doch Dominik Frühs Flanke, die zum Torschuss mutierte, wurde von FSV-Keeper Mario Hüttinger mit einer starken Parade gerade noch so gegen die Latte gelenkt (48.). Die Hausherren waren nun am Drücker und erarbeiteten sich eine Reihe von Freistößen und Eckbällen, doch wie so oft in diesem Jahr wollte der Ball einfach nicht ins Tor des Gegners und so kam wie es kommen musste. Mit ihrem dritten Torschuss erzielten die Gästen den dritten Treffer durch Lorenz Minder (60.). „Da war unsere Gegenwehr dann gebrochen“, musste Konietzny feststellen. Kurz vor Schluss stellte Daniel Breitinger dann den 4:0-Endstand für den FSV Hollenbach her, der nun wieder Tuchfühlung zur Spitze aufgenommen hat. Der VfL Pfullingen hingegen steckt weiter mitten im Abstiegskampf und braucht am kommenden Freitag beim VfB Neckarrems unbedingt einen Sieg, um sich noch Chancen im Klassenerhalt ausmalen zu können.

VfL Pfullingen: Hirlinger - Özge (67. Wagner), Hauser, Biber, Yilmaz, Schall, Dünkel, Haussmann, Tiryaki-Zeeb (63. L. Früh), Gekeler (76. Chatzimalousis), D. Früh (73. Lehmann).