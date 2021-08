Der Auftakt in der Fußball-Verbandsliga Württemberg ist geglückt. Beim TSV Heimerdingen gelang dem VfL Pfullingen ein 1:0-Auswärtssieg. Diesen stellte Felix Häußler per verwandeltem Foulelfmeter her (32.). Für das Pfullinger Trainergespann Daniel Güney/Benjamin Ponath sowie für drei Spieler der Startformation war es das erste Verbandsligaspiel überhaupt. Die erste nennenswerte Chance der Pfullinger hatte Elias Lachenmann. Sein Kopfball...