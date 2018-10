Kreisliga A1 Alb Upfinger Siegesserie reißt

Region / Markus Sosnowski

TSV Pfronstetten gegen

SV Bremelau 1:3

Von Beginn an entwickelte sich eine offene Partie. Nach einer Viertelstunde konterte Bremelau schnell über außen. Beim folgenden Querpass konnte der TSV den einschussbereiten Gästestürmer nur noch per Foul stoppen. Der anschließende Foulelfmeter wurde von Michael Scheu verwandelt.

Pfronstetten ließ sich davon jedoch nicht schocken und kam in der 25. Spielminute zum 1:1-Ausgleichstreffer. Julian Späth scheiterte nach einer Freistoßflanke zunächst am Torhüter, stocherte den Abpraller aber zum 1:1 über die Linie. Die Freude währte aber nur kurz. Bremelau ging kurz darauf wieder durch David Leicht in Führung.

Nach der Halbzeitpause versuchte Pfronstetten mehr Druck zu entwickeln, lief dadurch aber immer wieder in gefährliche Gäste-Konter, da Bremelau nach Ballgewinn schnell umschaltete. Der TSV tat sich sehr schwer zu klaren Torchancen zu kommen, da der Gast kompakt in der Defensive stand. Den vorentscheidenden Treffer erzielte Bremelau in der 73. Spielminute nach einer Freistoßflanke, die von Sven Endler eingeköpft wurde.

TSV Pfronstetten: Fabian Schmid - Gaugel, Schneider, Späth, Andreas Schmid, Dieterle, Knupfer, Werner, Baier, Bastian Herter, Settele.

SV Bremelau: Julien Braun - Geiselhart, Fabian Franz, Scheu, David Leicht, Michael Leicht, Müller, Tress, Kley (84. Tress), Schlafer (58. Seele), Endler (75. Holder).

SGM Oberst./Ödenw. gegen TSV Hayingen 0:1

In der ersten Halbzeit zeigten beide Mannschaften keine nennenswerten Torraumszenen. So wurden die Seiten beim Stand von 0:0 gewechselt.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spiel. Durch einen Konter in der 70. Minute erzielte der TSV Hayingen durch Alexander Dank schließlich das Tor des Tages. Die SGM drängte anschließend auf den Ausgleich, konnte diesen aber nicht erzielen. So gewann der TSV Hayingen mit ein wenig mehr Glück das Spiel.

SGM Oberst./Ödenwaldst.: Christoph Krohmer - Gekeler, Kloker, Rauscher (24. Julian Krohmer (69. Hofstetter)), Flöte, Manuel Euper, Heinrich (78. Krause), Florian Euper (6. Zeller), Fischer, Groß, Goller.

TSV Hayingen: Florian Kloker - Müller, Simon Kloker, Geiselhart, Zissner, Constantin Bayer, Nickel (60. Knorr), Fabian Kloker, Schädle (46. Julian Schmid), Xaver Bayer (89. Pehl), Dank.

SV Auingen gegen

SV Lautertal 2:2

In einer temporeichen ersten Halbzeit ließen beide Mannschaften zunächst die nötige Ballsicherheit vermissen und kamen folgerichtig nur selten zum Torabschluss. Eine der wenigen Auinger Chancen nutzte Marco Berenyi in der 24. Minute schließlich zum 1:0 für die Heimelf. Auingen hatte in der Folge etwas mehr Spielanteile, dementsprechend überraschend fiel der 1:1-Ausgleich von Simon Glocker, zwei Minuten vor der Pause. Mit einem „trockenen“ Schuss aus kurzer, spitzer Distanz war Glocker erfolgreich.

Nach dem Seitenwechsel schienen die Auinger mit dem Kopf noch in der Kabine, als Simon Glocker die Gunst der Stunde zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung der Gäste nutzte (46.).

Mitte der zweiten Halbzeit war es dem Auinger Torschützenkönig Marco Manz vorbehalten, den 2:2-Ausgleich zu markieren und so dem SVA wenigstens einen Punkt gegen den Tabellennachbarn zu sichern.

SV Auingen: Julian Vöhringer - Hack (65. Glasbrenner), Hagmaier, Ruoff, Häbe, Berenyi, Manz, Fabian (47. Rauleder), Jan Vöhringer (75. Freudenreich), Rösch (50. Kiel), Cagliyan.

SV Lautertal: Patrick Maier - Rippel, Greger (65. Haug), Lukas Helmer, Felix Helmer, Pascal Maier (56. Betz), Heimberger, Benz, Glocker, Jarju (82. Münch), Reiner.

FC Römerstein gegen

TSG Upfingen 1:1

Vor einer großen Zuschauerkulisse empfing der FC Römerstein den Tabellenführer aus Upfingen. In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe, mit Chancen auf beiden Seiten, die allesamt nicht genutzt wurden. So ging es für beide Teams torlos in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Upfingen immer besser ins Spiel und drängten die Heimelf in deren Hälfte. Doch es dauerte bis zur 70. Minute, ehe Fabian Denzel mit einer schönen Einzelaktion das 1:0 für Upfingen erzielte. Der FC Römerstein ließ sich von dem Rückstand jedoch nicht aus der Ruhe bringen und kam in der 77. Minute zum 1:1-Ausgleich durch Pascal Hummel. In der Schlussphase brachte keine Mannschaft mehr etwas Zählbares zustande und so endete das Spiel mit dem 1:1-Unentschieden.

FC Römerstein: Bröckel - König, Patrick Bluck, Lässer, Kevin Bluck, Hummel, Schmohl, Schöll, Famakoski, Holder, Wehrenbrecht.

TSG Upfingen: Simon Schaude - Gekeler, Glänzer, Reichenecker, André Glück, Denzel, Wesolowskyj, Heinlin, Stäbler, Dümmel, Benjamin Schaude.

FC Sonnenbühl gegen

WSV Mehrstetten 3:1

Silvan Hummel (8.) und Joris Rudolph (24.) brachten den FC Sonnenbühl frühzeitig auf die Siegerstraße und schossen für die Heimelf bereits zur Pause eine beruhigende 2:0-Führung heraus.

Nach 60 Minuten war es Jonas Rudolf, der das vorentscheidende 3:0 für die Hausherren erzielte. Zwar gelang den Gästen in der Schlussminute durch Martin Mayer noch der 3:1-Ehrentreffer, am Ausgang der Partie änderte dies jedoch nichts mehr.

„Der Elfmeter zum Schluss war unglücklich, den musste man nicht geben. Der Sieg geht für uns voll in Ordnung“, so FC-Trainer Sascha Flaig nach Spielende. Der FC Sonnenbühl nutzte damit den „Patzer“ von Tabellenführer TSG Upfingen und verkürzt den Abstand zum Spitzenreiter auf nunmehr fünf Zähler.

FC Sonnenbühl: Schweickardt - Julian Heinz (82. Dreher), Julian Raach, Daniel Heinz, Jonas Rudolf (64. Pfitzer), Sauer (70. Grießhaber), Joris Rufolph, Göbel, Bächle, Bayer, Hummel (80. Simon Heinz).

WSV Mehrstetten: Baisch - Beck, Kölle (46. Chamseddine), Mandel (46. Bauder), Buck, Stiehle, Ertler (84. Lange), Reutter, Berhe, Gresch, Bleher (80. Martin Mayer).

SV Hülben gegen

SV Würtingen 3:2

Der SV Würtingen findet weiterhin nicht in die Erfolgsspur. In Hülben kassierte die St. Johann-Elf bereits die sechste Niederlage im neunten Saisonspiel. Marc Hiller brachte die Gäste dabei mit einem unglücklichen Eigentor in der 15. Minute mit 1:0 in Front. In der 36. Minute „revanchierte“ sich Florian Frankenstein mit einem Eigentor beim SV Hülben und erzielte so den 1:1-Ausgleich für Hülben.

Sieben Minuten nach Wiederanpfiff war Nick Philipp Kuchenbecker mit der 2:1-Führung für Hülben zur Stelle. Würtingen kämpfte weiter um einen Punktgewinn und wurde belohnt, als Lukas Lang in der 60. Minute per Foulelfmeter zum 2:2-Ausgleich traf.

Als sich kurz vor Abpfiff alle Beteiligten schon mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, traf Markus Lude doch noch mit dem spielentscheidenden 3:2-Siegtreffer für den SV Hülben.

SV Hülben: Mayer - Röcker (66. Christner), Blankenburg, Lude, Hiller, Lamparter, Bayer (77. Schlierer), Ömer Yilmaz (77. Reinhofer), Kuchenbecker, Matejko, Coskun.

SV Würtingen: Dennis Krull - Foditsch, Kammerer, Hecht, Frankenstein (46. Sascha Helms), Frank, Wendler (61. Bossert), Goller, Lang, Sulz, Daniel Krull (77. Schnitzler).