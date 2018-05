Fußball Bezirksliga TuS braucht mehr Kampfgeist

Region / Jock

In der Fußball-Bezirksliga Alb bekommt es der Tabellenzweite TuS Metzingen nach der deftigen 1:5-Abfuhr im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals Alb bei Ligakonkurrent und Spitzenreiter SSC Tübingen nun am Sonntag im heimischen Otto-Dipper-Stadion mit dem TSV Genkingen zu tun.

„Der TSV Genkingen ist ebenso wie am Mittwoch darauf der TV Derendingen ein unangenehmer Gegner für unsere Mannschaft. Natürlich haben wir als Truppe mit Aufstiegsambitionen den Anspruch, beide Partien mit Heimerfolgen zu beenden. Doch dazu bedarf es sicherlich einer anderen kämpferischen Einstellung als zuletzt im Pokal in Tübingen. Wenn wir glauben, nur mit spielerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen, werden wir Schiffbruch erleiden“, glaubt Metzingens Spielleiter Thomas Zimmermann.

Stattdessen müsse man sich auf kampfstarke Rivalen in der Sieben-Keltern-Stadt einstellen, von denen vor allem die zunächst aufkreuzenden Genkinger (Sonntag, 15 Uhr) noch jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg benötigen. Auch die Gäste konnten am vergangenen Mittwoch im Nachholspiel beim SV Hirrlingen keinen Erfolg verbuchen. Mit 1:4 musste man sich beim Tabellenvierten geschlagen geben. Metzingen scheint der klare Favorit in diesem Aufeinandertreffen zu sein, doch man darf den Gast aus Sonnenbühl keinesfalls auf die lockere Schulter nehmen. Ebenfalls voll im Abstiegskampf steckt der FC Engstingen. Die Mannschaft um die beiden Trainer Kosta Panagiotidis und Spielertrainer Stefan Baisch rangiert mit 26 Zählern auf dem 15. Tabellenplatz, welcher nach der Saison den bitteren Gang in die Bezirksklasse bedeuten würde. Am Sonntag gastiert man beim TV Derendingen. „Wir möchten in Derendingen was Zählbares mitnehmen. Wir sind hochmotiviert und reisen mit Selbstbewusstsein in den Tübinger Stadtteil. „Wir haben bisher gegen Derendingen immer gut ausgesehen. Von elf Spielen haben wir nur ein einziges Mal verloren. Wir sind quasi deren Angstgegner“, sagte Baisch und freut sich auf die Partie beim Tabellenneunten.

Der SV Zainingen, welcher am Mittwoch sein Auswärtsspiel beim TB Kirchentellinsfurt mit 2:0 gewann, reist am Sonntag nach Pliezhausen. Goalgetter Derian Adamski ließ erneut aufhorchen und trug mit seinem Doppelpack maßgeblich zum Erfolg auf fremden Platz bei. Die Formkurve des TSV Pliezhausen zeigte zuletzt nach zwei Siegen in Folge gegen Mössingen und Derendingen steil nach oben.

Der TSV Sickenhausen empfängt zum Reutlinger Derby den SV Croatia Reutlingen. Sickenhausen hat sich nach zuletzt vier Siegen in Folge und daraus resultierenden 12 Punkten von einem Abstiegsrang auf den 10. Tabellenplatz vorgearbeitet. Gegen Croatia, welche mit einer Partie weniger und drei Zählern mehr auf dem Konto, auf dem siebten Platz rangieren, wollen die Jungs von Trainer Benjamin Ponath ihren Lauf fortsetzen. Beide Mannschaften konnten sich ohne ein Pflichtspiel unter der Woche kontinuierlich auf die anstehende Aufgabe vorbereiten.

Die SG Reutlingen empfängt die abstiegsbedrohte Spvgg Mössingen. Die Gegensätze könnten kaum größer sein zwischen den beiden Teams. Die auf Platz fünf rangierende SG möchte nach zuletzt zwei sieglosen Spielen und dem Rückfall von Platz drei auf fünf gegen die Mössinger wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Mannschaft um den führenden der Torjägerliste, Ilija Lucic (22 Treffer), ist klarer Favorit, gegen die Steinlachtruppe von Trainer Hüseyin Isgören, die vorigen Sonntag das Abstiegsduell gegen Altingen deutlich mit 1:5 verloren.