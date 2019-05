Attraktiven Offensivfußball zeigten die beiden Pokalfinalisten Alb den rund 600 Zuschauern auf dem Hirschauer Sportgelände.

Nach 35 Sekunden Führungstreffer

Und mit Schwung ging es auch gleich vom Anpfiff weg los. 35 Sekunden waren gespielt, da jubelte bereits der Tübinger A-Ligist. Felix Müller stand nach einer Hereingabe von Ebrima Camara goldrichtig und überwand SVP-Keeper Wutzler mit einem sehenswerten Heber. Die Antwort des Bezirksligisten aus Pfrondorf ließ nicht all zu lange auf sich warten. Nach einem Fehler im SV-Spielaufbau bediente Felice Luigi den in der Mitte lauernden Marvin Heim und der drückte das Spielgerät aus kurzer Distanz über die Linie. Heim war es auch, der nach einem Gassenball auf und davon lief und nach 21 Minuten auf 2:1 stellte. Doch Tübingen schlug zurück. Auf der Gegenseite enteilte Camara seinem Bewacher und stellte so auf 2:2 (26.). Im zweiten Abschnitt mussten beide Teams dem hohen Tempo aus der ersten Halbzeit Tribut zollen und so war es ein Luigi, der eine perfekte Vorarbeit von Heim gekonnt vollstreckte. Tübingen versuchte nochmals alles, doch mehr als ein Abseitstor sollte dem SV 03 nicht mehr gelingen.