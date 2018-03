Fußball TSV Steinhilben schießt sich warm

Region / Albert Pukall

SGM Honau/Holzelfingen

gegen SV Lautertal 3:1

Die Gäste aus dem Lautertal hatten von Beginn an mehr vom Spiel, die SGM stand jedoch in der Defensive sehr kompakt und ließ kaum Torchancen zu. Selbst setzte das Team von Spielertrainer Lars Förster immer wieder Nadelstiche nach vorne und untermauerte damit die Torgefahr. In der 20. Minute war es Peter Beck, der eine schöne Kombination im Gästestrafraum zum 1:0 verwerten konnte.

Auch nach Wiederanpfiff stand die SGM-Defensive sehr kompakt und ließ die Gäste bis zum Strafraum kombinieren. Die wenigen Distanzschüsse fanden dann im starken Torhüter Julian Vollmer einen dankbaren Abnehmer. Mit einem satten direkten Freistoß aus 20 Metern sorgte Maurice Follet in der 55. Minute für das 2:0. Nach einem Eckball war es Dominik Walter, der den Abpraller knappe zehn Minuten später zum 3:0 verwerten konnte. Der Lautertaler Anschlusstreffer in der 78. Minute durch Simon Glocker zum 1:3 änderte nichts mehr. Die Gäste warfen zwar alles nach vorne, konnten die Niederlage jedoch nicht mehr abwenden.

SGM Honau/Holzelfingen: Vollmer – Brändle, Gyssler, Moser, Bez, Beck (71. D. Epple), Follet (73. Schneider), Hanle (55. M. Epple), Moll, Aydin, Walter.

SV Lautertal: Maier – Schmid, Rippel (46. Betz), F. Helmer, Münch (46. Stooss), L. Helmer, Heimberger (85. Shwish), Benz (87. Jarju), Glocker, Holder, Reiner.

SV Hülben gegen

FC Sonnenbühl 1:0

Das Verfolgerduell zwischen dem SV Hülben und dem FC Sonnenbühl war von Beginn an von viel Tempo auf beiden Seiten geprägt. Klare Torchancen konnten sich die Gäste jedoch nicht herausspielen. Anders der SV Hülben. In der 27. Minute vergab Marco Berenyi eine sehr gute Einschussmöglichkeit. In der 35. Minute scheiterte Marcel Schlierer mit einem direkten Freistoß am sehr gut reagierenden Gästetorhüter Benjamin Schweikhardt.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Gäste dann das absolut aktivere Team. Der SV Hülben war mit den Gedanken noch in der Kabine, musste jedoch keinen Gegentreffer hinnehmen. Eine schöne Flanke von Mario Coconcelli konnte Nick Philipp Kuchenbecker in der 66. Minute zum 1:0 verwerten. In der Schlussphase drängte Sonnenbühl noch einmal auf den Ausgleich, mehr als harmlose Flanken aus dem Halbfeld sprangen jedoch nicht dabei heraus, sodass der knappe Hülbener Sieg mehr als in Ordnung ging.

SV Hülben: Kammerer – Hiller, Blankenburg, Lude, Schlierer, Kuruova, Coconcelli, Yilmaz, Berenyi, Matejko,Kuchenbecker.

FC Sonnenbühl: Schweikhardt – J. Heinz, D. Heinz, J. Raach, P. Raach, Rudolf, Dreher, Dennis Bächle, Bayer, Hummel, Daniel Bächle.

TSG Münsingen gegen

TSV Steinhilben 0:7

In den ersten zehn Spielminuten konnte die TSG mit dem Tabellenführer noch gut mithalten und hatte auch zwei Torschüsse zu verbuchen. Doch dann übernahm der Gast aus Steinhilben das Kommando und erspielte sich eine Chance nach der anderen. In der 30. Minute eröffnete Manuel Betz mit einem verwandelten Elfmeter zum 0:1 den Torreigen. Nach einem Eckball war es Christoph Schmid, der kurz darauf zum 0:2 erhöhte. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff erhöte Robin Schmid auf 3:0 für den TSV.

Im zweiten Durchgang merkte man der TSG Münsingen dann den Kräfteverschleiß an und Steinhilben hatte keine Mühe, das Ergebnis entsprechend hochzuschrauben. Alexander Zeiler erhöhte schnell zum 0:4. Ein Doppelpack von Robin Schmid in der 53. und 75. Minute brachte dann das 0:6. Manuel Betz war es schließlich, der zwei Minuten vor dem Abpfiff das 7:0 für Steinhilben gegen eine stark ersatzgeschwächte TSG Münsingen erzielte.

TSG Münsingen: Yilmaz (45. Braun) – E. Knaub, Chamseddine, Zeran (81. Choroschilov), Keskin, Rempel (65. Rist), Keller, R. Knaub, Bornemann, Lehmann, Kempf.

TSV Steinhilben: Klotz – Brunner, S. Betz, C. Schmid, Wittner, Roggenstein, Geiselhart (41. Arnold), M. Betz, R. Schmid, Uhland (78. Özdemir), A. Zeiler (83. Heinzelmann).

WSV Mehrstetten gegen

SV Würtingen 2:0

Bei Flutlicht konnte der WSV Mehrstetten auf heimischem Platz auf der Bleiche den ersten Dreier 2018 verbuchen. Das Spiel begann die ersten Minuten ausgeglichen. Nach einer Viertelstunde übernahm der WSV das Zepter und kam besser ins Spiel. In der 20. Minute dann die 1:0-Führung für den WSV. Tobias Lange war mit einem wuchtigen Kopfball nach einem von Basti Gresch getretenen Eckball zur Stelle. Dem Gast aus Würtingen fiel außer langen Bällen über weite Strecken des Spiels nichts ein. In der 35. Minute dezimierte sich der SVW mit einer Gelb/Roten Karte nach wiederholtem Foulspiel selbst. In der 44. Minute hatte der Torhüter des SVW wieder das Nachsehen. Johannes Striebel war es, der mit einem sehenswerten Heber das 2:0 für den WSV erzielen konnte.

In der zweiten Hälfte verteidigte der WSV geschickt seine Führung. Würtingen blieb weiter ohne echte Torchance und Torschuss. Der WSV hatte in der Schlussviertelstunde noch weitere Möglichkeiten durch Felix Kiem und Florian Stiehle die jedoch ungenutzt blieben. Letztendlich blieb es bei einem verdienten Heimsieg des WSV Mehrstetten.

WSV Mehrstetten: Tress – Beck, Kölle, Krimly, Lange, Kiem, Kuhn (50. Buck), Stiehle, Neher (65. Keppler), Striebel, Gresch.

SV Würtingen: Dennis Krull – Nau, Bossert (46. Daniel Krull), Sulz (61. Krenger), Helms, Glück, Wild, Lang, Käfer (64. Berger), Ziegelbauer, Cerchia (46. März).