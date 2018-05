Kreisliga A1 Alb TSV Steinhilben ist Meister

Region / swp

SV Bremelau gegen

SV Hülben 1:0

Zu Beginn plätscherte das Spiel ohne nennenswerte Aktionen vor sich hin. Bremelau hatte die erste Chance der Partie durch Sven Endler, der sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzte, sein Abschluss landete aber nur am Pfosten. Drei Minuten später brachte Manuel Kley die Heimelf mit 1:0 in Führung. Für die Gäste vergab Murat Yilmaz nach 30 Minuten die beste Chance zum Ausgleichstreffer.

In Durchgang zwei bekamen die Gäste etwas Oberwasser. In der 47. Minute musste Bremelaus Keeper Alexander Kohler sein ganzes Können aufbieten, um einen Schuss von Kuchenbecker zu parieren. Glück hatte die Heimelf außerdem, als Hülbens Spielertrainer Markus Lude einen Eckball per Direktabnahme aus 16 Metern auf das Bremelauer Tor feuerte und der Ball um Zentimeter übers Tor strich. David Leicht hatte für die Gastgeber noch die große Chance auf das 2:0, aber auch er vergab zu überhastet.

Bremelau: Kohler - Geiselhart, Benz, Franz, Mario Häbe, David Leicht, Michael Leicht, Endler, Ralf Tress, Benjamin Häbe, Kley.

Hülben: Kammerer - Hiller, Bayer, Lude, Schlierer, Blankenburg, Kuchenbecker, Murat Yilmaz, Ömer Yilmaz, Reinhofer, Buck.

TSG Münsingen gegen

FC Sonnenbühl 0:6

Der FC Sonnenbühl setzt beim 6:0-Kantersieg über Schlusslicht TSG Münsingen ein Ausrufezeichen im Fernduell um Platz zwei. Joris Rudolph sowie Jonas Rudolf sorgten für die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff für eine beruhigende 2:0-Führung.

Nach dem Wechsel ergab sich Münsingen seinem Schicksal und erneut Rudolf (66.) sowie Oliver Eckloff (79., 90.) und Fredi Griesshaber (81.) trafen für den FC zum ungefährdeten 6:0-Auswärtssieg.

Münsingen: Eduard Knaub - Schöll, Chamseddine, Elbir, Ogrzewalla, Richard Knaub, Richter, Bornemann, Lehmann, Kempf, Rempel.

Sonnenbühl: Schweikardt - Julian Raach, Julian Heinz, König, Daniel Heinz, Rudolf, Sauer, Rudolph, Bayer, Hummel, Bächle.

FV Bad Urach gegen

SV Lautertal 5:4

Der FVU riss das Spiel direkt an sich und nutzte seine Chancen schon früh in der Partie eiskalt aus. Nach einer scharfen Hereingabe von Thomas Szymanski konnte Lautertals Abwehrspieler Felix Helmer den Ball nur noch unglücklich ins eigene Tor abwehren. In der 20. Minute fiel dann bereits der nächste Uracher Treffer: Nach einem Zuspiel von Oscar Da Costa schob Onur Seyhan zum 2:0 für seine Elf ein. Nur eine Minute später traf Stürmer Oscar Da Costa dann selbst zum zwischenzeitlichen 3:0. In der 25. Minute kamen dann die Gäste zum ersten Mal gefährlich vors Uracher Tor. Felix Helmer besorgte dabei den 3:1-Anschlusstreffer für sein Team.

In der 30. Minute wurde es dann wieder spannend, denn Gäste-Stürmer Kristof Heimberger machte das 3:2 für seinen SVL. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Michael Da Costa auf Seiten des FVU auf 4:2, ehe Simon Glocker für die Lautertaler noch vor der Pause das 4:3 erzielte.

In der 60. Minute konnte Lukas Greger schließlich zum 4:4 für die Gäste ausgleichen. Danach blieb es lange spannend. Der entscheidende Siegtreffer gelang dem FVU erst in der Schlussminute durch Onur Seyhan (90.).

Bad Urach: Greco, Da Costa Isidro, Wang (80. Miranda), Omeirat, Ogüt, Szymanski, Seyhan (90. De Brito), Da Costa Oscar (67. Gashi), Da Costa Michael, Da Silva Maia, Zekaj (65. Walter).

Lautertal: Maier, Betz, Helmer Felix, Münch (56. Jarju), Helmer Lukas, Heimberger, Benz, Glocker, Greger, Holder (51. Glass), Reiner.

SV Würtingen gegen

SV Römerstein 2:0

Das Spiel gestaltete sich von Beginn an ausgleichen. Würtingen hatte gefühlt mehr Spielanteile, Römerstein verbuchte jedoch die besseren Einschussmöglichkeiten.

Im zweiten Durchgang war Würtingen dann die bessere Mannschaft, ohne sich jedoch deutliche Chancen herauszuspielen. Erst kurz vor Spielende war es Daniel Sulz, der nach zweimaliger Vorarbeit von Sascha Helms seine Farben auf die Siegerstraße führte. Das 1:0 besorgter Sulz in der 86. Minute. Im Laufduell gegen zwei Abwehrspieler setzte er sich durch und setzte den Ball überlegt in die Maschen.

Nur zwei Minuten später war es wieder Sulz, der von Helms schön in Szene gesetzt wurde und den Schlussmann mit einem Heber zum 2:0 überwand.

Würtingen: Dennis Krull - Krenger, Nau, Frankenstein, Goller, Sulz, Daniel Krull, Frank, Samuel Wild, Johannes Wild, Lang.

Römerstein: Bleher - Farmakoski, Schmohl, Le Pretre, Kevin Bluck, Pascal Hummel, Bothar, Patrick Bluck, Tobias Hummel, Wehrenbrecht, König.

SV Pfronstetten gegen

SV Auingen 4:2

Auingen war von Beginn an die aktivere Mannschaft und ging nach einem steilen Ball in die Spitze durch Michael Baltrusch mit 1:0 in Führung (12.). Der TSV tat sich schwer Zugriff auf die Partie zu bekommen. Etwas überraschend fiel daher der 1:1-Ausgleichstreffer nach einem schweren Torwartfehler: Florian Herters Flankenball aus 40 Metern rutschte dem Auinger Schlussmann Julian Vöhringer durch die Finger.

In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie. Pfronstetten presste nun früh und wurde mit zwei weiteren Treffern vor der Halbzeitpause belohnt. In der 36. Spielminute setzte sich Bastian Herter über außen durch und zwang Max Hagmaier mit seinem scharfen Flankenball zu einem Eigentor. In der 43. Spielminute erhöhte der TSV gar auf 3:1. Bastian Herter wurde im Strafraum schön frei gespielt und behielt vor dem Torhüter die Nerven.

Nach der Pause drängte Auingen auf den Anschlusstreffer, der TSV verteidigte aber konsequent. Kurz vor Abpfiff kam der SVA dennoch zum 3:2-Anschlusstreffer durch einen verwandelten Foulelfmeter von Christoph Hack. In der Nachspielzeit traf außerdem Bastian Herter zum 4:2-Endstand für den TSV.

Pfronstetten: Bez - Florian Herter, Gaugel, Späth, Schmid, Dieterle, Settele, Werner, Baier, Bastian Herter, Böhm.

Auingen: Julian Vöhringer - Glasbrenner, Hack, Hagmaier, Ruoff, Häbe, Usowicz, Manz, Baltrusch, Jan Vöhringer, Cagliyan.

WSV Mehrstetten gegen

TSV Steinhilben 0:3

Der Tabellenführer aus Steinhilben startete furios in die Partie und lag bereits nach zwölf Minuten souverän mit 3:0 Toren in Führung. Alle drei Treffer steuerte TSV-Angreifer Semih Özdemir bei (6., 9., 12.).

Der WSV zeigte sich im Anschluss an die drei Gegentore geschockt und erholte sich auch über die verbleibende Spielzeit nie so richtig von dem frühen Rückstand. Steinhilben stand seinerseits sicher in der eigenen Abwehr, setzte in der Offensive aber auch keine zwingenden Akzente mehr. So blieb es beim 3:0-Erfolg für den TSV Steinhilben, dem der Titel in der Münsinger A-Liga damit nicht mehr zu nehmen ist.

Mehrstetten: Tress, Beck, Kölle, Lange, Kiem, Kuhn, Stiehle, Neher, Striebel, Gresch, Bleher.

Steinhilben: Klotz, Brunner, Christoph Schmid, Wittner, Geiselhardt, Manuel Betz, Sontheimer, Özdemir, Kühnlein, Robin Schmid, Dennis Uhland.

TSG Upfingen gegen

SGM Honau/Holzelfingen 5:3

Mit dem ersten langen Ball der Gäste wurde es sofort gefährlich für die TSG-Hintermannschaft. André Glück blockte jedoch zwei Torschüsse der Gäste entscheidend und verhinderte so einen frühen Rückstand für seine Elf. Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite wurde Fabian Denzel auf der Gegenseite schön in Szene gesetzt und verwandelte eiskalt zum 1:0 (6.).

Nur fünf Minuten später traf Samuel Hanle zum 1:1-Ausgleich der Gäste. Die TSG drückte nun wieder mehr und ging verdient durch Patrick Kuch mit 2:1 in Führung. In der 38. Minute erhöhte Jan-Lars Dümmel zum 3:1-Halbzeitstand für seine Farben.

In der zweiten Hälfte kam Upfingen besser aus der Kabine, verpasste es aber, den nächsten Treffer zu erzielen. So kam die SGM in der 65. Minute zum 3:2-Anschlusstreffer. Nur wenige Minuten später stellte Kuch jedoch den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her – 4:2.

Jan-Lars Dümmel brachte die TSG schließlich nach einem schönen Solo, das er mit dem 5:2 abschloss, endgültig auf die Siegerstraße. Mit dem 5:3 durch Maurice Follet wurde die torreiche Partie sehenswert beendet. Follet hämmerte den Ball dabei mit viel Wucht in den Winkel (86.).

Upfingen: Schaude - Gekeler, Goller, Heinlin, André Glück, Denzel, Wesolowskyj, Kuch, Stäbler, Dümmel, Alexander Glück.

Honau/Holzelfingen: Koschmieder - Brändle, Beck, Moser, Epple, Glück, Gyssler, Bechtloff, Moll, Hanle, Aydin.