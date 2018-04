Fußball TSV Eningen steht mit einem Bein vor dem Aufstieg

Region / Stingel

Es geht in die heiße Schlussphase der Kreisliga A2 Alb. Sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller ist Spannung pur angesagt. Nachdem der Tabellenführer aus Eningen im Topspiel den TSV Oferdingen deutlich bezwingen konnte, scheint Eningen mit einem Bein in der Bezirksliga zu stehen.

Doch nicht alles läuft in Eningen glatt. Nachdem sich Max Koschmieder im Spiel gegen den SSV Reutlingen II einen Kreuzbandriss zuzog, trifft es nun auch Mehmet Caran. Der Spielmacher, der gegen den VfL Pfullingen II noch glänzte, verdrehte sich im Training das Knie. Beide fallen ein halbes Jahr lang aus.

Befreit aufspielen

Zu Gast im Eninger Arbachtal ist kommenden Sonntag der TSV Riederich. Dieser kann nach den zuletzt positiven Ergebnissen befreit aufspielen. „Der Klassenerhalt ist so gut wie gesichert. Unser Ziel haben wir fast erreicht“, weiß Riederichs Flügelspieler Mert Tüzün, der lange Zeit in der Jugend und später auch im aktiven Bereich für die Eninger spielte.

„Ich hatte eine tolle Zeit und habe viele Freunde in Eningen. Aus privaten Gründen kann ich aber leider nicht dabei sein am Sonntag“, sagt Tüzün. Auch die Riedericher haben Personalsorgen. Neben Tüzün fehlen Akin Karakus, Hakan Gargin und Marco Pfeifer. Die Zielsetzung für Tüzün ist trotzdem klar: „Wir wollen zumindest etwas mitnehmen, auch wenn wir wissen, dass Eningen klarer Favorit ist“. Zu einem weiteren Endspiel kommt es für den SSV Rübgarten. Alexander Greineck, der den Grün-Weißen vergangenen Sonntag mit einem feinen Heber das Tor des Tages bescherte, macht dem SSV wieder Hoffnung in Sachen Klassenerhalt. Allerdings treffen die Jungs unter Trainer Nico Kemmler auf den TSV Kusterdingen, der in der Rückrunde alles nachholt, was er in der Vorrunde vermissen ließ. Mit einem „Dreier“ wären die Rübgartner punktgleich mit dem SV Sveti Sava Reutlingen und der SG Reutlingen II. Einen Zähler davor wäre die Oberliga-Reserve des SSV Reutlingen. Mehr Abstiegskampf geht nicht.

Verletzungspech

Nach einer schwierigen Phase mit großem Verletzungspech ist der SV Walddorf zurück in der Erfolgsspur. Die Totskas-Elf siegte zuletzt 3:0 gegen den TSV Glems, so auch gegen die SG Reutlingen II. Für frischen Aufwind sorgt Winterneuzugang Kai Petruv, der eigentlich hätte erst zur neuen Saison zum Team stoßen sollen. Petruv, der in der Jugend jahrelang für den VfB Stuttgart aktiv war, ist gemeinsam mit Stefan Tilgner eine echte Geheimwaffe. Doch im Spiel gegen die SG Reutlingen II holte sich Tilgner den Roten Karton nach einem bösen Foulspiel. Wie die Walddorfer ihren Top-Torjäger Tilgner (21 Tore) im Spiel gegen die TSG Young Boys Reutlingen II ersetzen wollen, bleibt abzuwarten.