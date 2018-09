Einwurf Matthias Jedele zum Kantersieg von Anadolu Reutlingen Tore am Fließband

Reutlingen / mj

Nach der Abschaffung der Alb-C-Ligen, die in insgesamt acht B-Ligen integriert wurden, war klar, dass es gewisse Qualitätsunterschiede in den einzelnen Staffeln geben würde. Trotzdem wurde von den Bezirksverantwortlichen zu Beginn der Runde an den Staffeltagen in Reutlingen, Tübingen und Münsingen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man versucht habe, in etwa gleichstarke Staffeln zu formen. An dieser Stelle darf jedoch bezweifelt werden, dass die Verantwortlichen in irgendeiner Art und Weise ein 21:0 in einem regulären Punktspiel auf dem Schirm hatten. So geschehen am vergangenen Wochenende in der Kreisliga B3 Alb, als der haushohe Meisterschaftsfavorit SV Anadolu Reutlingen die zweite Mannschaft der Sportfreunde Reutlingen regelrecht auseinanderschraubte. Anadolu-Kapitän Harun Abdullah Güney, früher schon für den VfL Pfullingen, die TuS Metzingen und die TSG Young Boys Reutlingen in der Landesliga am Ball, schoss in der Partie den Vogel ab. Sage und schreibe 18 Scorerpunkte (14 Tore und vier Vorlagen) konnte die Nummer 10 der Türken für sich verbuchen. Wenn man bedenkt, dass es Akteure gibt, die in ihrer gesamten Laufbahn keine fünf Tore in Pflichtspielen erzielt haben, darf man gespannt sein, inwieweit diese Partie noch Auswirkungen auf die Karriere von Güney haben wird. Der treffsichere Stürmer hat es immerhin in vier Spielen bereits auf 21 Tore und sieben Vorlagen gebracht. Der Autor dieser Zeilen hat jedenfalls schon einen Antrag an das Online-Fußball-Managerspiel Comunio gestellt, in dem eigentlich nur Bundesliga-Spieler virtuell gehandelt werden: Bitte auch Harun Abdullah Güney freischalten!