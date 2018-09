Kreisliga A2 Alb Topspiel im Schönbuchstadion

Region / past

Als vergangenen Sonntag SSV-II-Kicker Marvin Spreitzer den Ball in der dritten Minute der Nachspielzeit per direktem Freistoß in den Knick setzte, war der Jubel bei der SSV Reutlingen U23 groß. Für die Anhänger des SV Walddorf war es ein erneuter K.O.-Schlag. Enttäuschte, ja schon fast fassungslose Gesichter. Fünf Spiele, sechs Punkte. Man hat sich beim SV Walddorf mehr erhofft. „Mein Team hat sich mal wieder selbst geschlagen“, sagt ein enttäuschter SVW-Coach Panagiotis Totskas nach dem Spiel. „Eigentlich war es ein klassisches Remis. Am Ende ziehen wir einmal mehr den Kürzeren, es ist einfach nur bitter.“

Wer meint, die nächsten Wochen werden für die Totskas-Elf leichter, hat sich getäuscht: Am Sonntag ist der TV Unterhausen zu Gast, danach geht es nach Sondelfingen und einen Spieltag später gastiert der TB Kirchentellinsfurt an den Walddorfer Weiherwiesen. „Der TVU spielt bisher eine richtig gute Rolle, es wird ein enges Duell. Wir müssen wieder kämpferisch zulegen. Wenn wir gegen Unterhausen mit derselben Körpersprache wie zuletzt auftreten, wird das nichts“, so Totskas, der seine Mannschaft in die Pflicht nimmt.

Doch nicht nur der SV Walddorf hat den Saisonstart verpatzt. Viel schlimmer trifft es den SSV Rübgarten. „Wir müssen mit der Mannschaft die aktuelle Situation besprechen“, betont SSV-Abteilungsleiter nach der 1:3-Niederlage gegen die TG Gönningen. „Gegen Gönningen hatten wir zuletzt immer Schwierigkeiten, aber an diesem Tag hat uns der Kampf und die Leidenschaft in allen Bereichen gefehlt“, ergänzt Armbruster. Dass es bei der Elf von Kommandogeber Nico Kemmler nicht läuft, kommt nicht von ungefähr. Leistungsträger Marc Albien holte sich gegen K’furt die Rote Karte und fällt mehrere Spiele aus und Murat Alkan musste gegen Gönningen mit der Ampelkarte vom Feld und muss im nächsten Spiel ebenfalls zuschauen. Langfristig fehlen auch Florian Komenda und Jan Becker. Komenda darf zwar noch kicken, wird demnächst aber operiert. „Wir kommen wirklich auf dem Zahnfleisch daher. Gegen Glems haben wir uns schon immer schwergetan. Eine Mannschaft, die uns eigentlich nicht liegt. Wir müssen über den Kampf ins Spiel kommen“, so Armbruster.

Im Pliezhäuser Schönbuchstadion kommt es zum Spitzenspiel, wenn der TSV Sondelfingen zu Gast ist. Durch die 2:3-Niederlage beim TV Unterhausen stehen die Schönbuch-Kicker unter Zugzwang. Als „ein Spiel, das uns zeigt, wo wir stehen und ob wir weiterhin auch oben mitspielen dürfen“, stuft Pliezhausens Trainer Thomas Schwend den Kracher ein. Die Sondelfinger dagegen können nach dem 2:0-Heimsieg gegen den TSV Oferdingen eher beruhigt anreisen.

Das getankte Selbstvertrauen dürfte die Blehm-Elf sicher mitbringen. Ob es dann für einen Dreier und den damit verbundenen Platz an der Sonne reicht, bleibt abzuwarten.