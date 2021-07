Das geplante Testspiel des SSV Reutlingen beim FC Holzhausen muss ausfallen, denn FC-Trainer Pascal Reinhardt hat keine elf Spieler mehr (Verletzungen, Krankheit etc). Deshalb gastiert der SSV am Samstag um 15 Uhr im Otto-Dipper-Stadion bei der ambitionierten TuS Metzingen (Bezirksliga).

Die TuS will ganz vorne mitmischen, hat einen guten Kader für die Spielzeit 2021/2022. Die Reutlinger treffen einige Ex-SSV-ler mit Golinski, Klimatsidas, Teixeira-Rebelo und Methner. Beim SSV fehlt Sanyang, der Knieprobleme hat – das Training ist eben härter als bei der A-Jugend. Zudem läuft die Integration der Neuzugänge auf Hochtouren. Tom Schiffel und Marvin Hamm werden geimpft, müssen pausieren, während Marvin Jäger bei einer beruflichen Fortbildung ist, auch fehlt. Das Trainer-Trio Schütt, Reitter und Konietzny möchte eine gute Chancenverwertung sehen, schöne Spielzüge und ein kompaktes Defensivverhalten. Der SSV Reutlingen wird diesbezüglich vom Bezirksligisten sicher auch gefordert. Am Dienstag steht für den Oberligisten beim FC Frickenhausen der nächste Test an.