Fußball Teodor Rus hat Personalsorgen gegen seinen Ex-Verein 1. CfR

Reutlingen / Wolfgang Gattiker

Der SSV Reutlingen Fußball ist jetzt seit vier Oberliga-Spielen unter Teodor Rus (drei Mal zu Null) ungeschlagen. Saisonübergreifend sind es sechs Spiele ohne Niederlage. Diese Serien sollen heute ausgebaut werden. Mit dem 1.CfR (1. Club für Rasenspiele) Pforzheim gastiert ein Verein an der Kreuzeiche, den Teodor Rus 2014 in der Verbandsliga übernahm und in die Oberliga führte. Der Coach kennt noch einige Spieler wie die Brüder Manuel und Dominik Salz, die unter ihm spielten. Beim SSV spielen mit Prediger, Niang, Schramm und Milisic vier ehemalige Pforzheimer.

Der Verein entstand 2010 nach der Fusion des 1. FC Pforzheim und des VfR Pforzheim. 2014 kam der TSV Grunbach hinzu (Oberliga-Vize) – viele Spieler wechselten von Grunbach zum 1. CfR. Man stieg als Zweiter der Verbandsliga Nordbaden in der Aufstiegsrunde gegen den 1. Göppinger SV und den FC Radolfzell auf. Die Pforzheimer wollten oben mitmischen, sind aber im letzten Drittel, doch in Abstiegsgefahr sind sie auch nicht.

Am letzten Spieltag gelang gegen den Karlsruher SC II ein 2:1-Sieg, der erste im Jahr 2018 und Dominik Salz erzielte das Siegtor für den 1. CfR - es war sein erstes Tor seit 11. November. Die Spiele der Pforzheimer Klubs, vor allem des 1. FC (da kamen auch mal 6000 Zuschauer ins Brötzinger Tal) waren früher Klassiker, gegenwärtig verlieren sich oft nicht mehr als 200 bis 300 Zuschauer im Holzhofstadion bei Heimspielen des Fusionsvereins.

Julian Grupp ist einer der Asse, Trainer Gökhan Gökce kann auch auf die Winter-Neuzugänge Lushaku und Nibihu (beide Kosovo) bauen. Beim SSV ist die Stimmung gut. Pierre Eiberger meinte: „Wir spielen seit Wochen stabil, verteidigen solide, stehen kompakt, lassen kaum was zu, möchten die Serie ausbauen. Wir müssen in jedem Spiel eben volle Leistung abrufen, doch es macht derzeit Spass, wir sind für alle Gegner nicht angenehm zu spielen, machen die Räume mit viel Laufarbeit toll zu.”

SSV-Fußball-Chef Michael Schuster betont: „Man sieht in jedem Spiel die Handschrift des Trainers. Bis auf eine Halbzeit in Backnang waren wir immer dominierend, es gab kaum Arbeit für Jurkovic.”

Chefcoach Teodor Rus hat heute einige Sorgen: Di Biccari fällt mit Zerrung aus, ist krank geschrieben. Vogler trainierte mit, war schmerzfrei, jetzt kamen die Schmerzen wieder - Einsatz unmöglich. Niang trainierte vorsichtig, Einsatz wahrscheinlich möglich, aber noch nicht sicher. Eiberger versuchte es, brach das Training ab - Einsatz fraglich.