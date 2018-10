Fußball TBK dreht in Halbzeit zwei auf

Region / rrl

TB Kirchentellinsfurt II gegen

TSV Pliezhausen 3:3

Zweiter gegen Erster oder TSV Pliezhausen gegen den TBK hieß die Partie am gestrigen Sonntag. Doch der TBK trat zu Beginn nicht wie eine Spitzenmannschaft auf. Ohne die beiden Kapitäne Phil Hombach und Patrick Wagner musste Trainer Hofacker sein Team etwas umstellen. Ralf Bierlmeier wurde kurzerhand reaktiviert und spielte eine solide erste Halbzeit. Doch der TBK verschlief insgesamt den ersten Durchgang. So war es Vasilopoulos, der in der 18. Minute eine Flanke der Gäste ins eigene Tor bugsierte. Dem TBK gelang zwar der Ausgleich durch Stoffregen, der eine Hereingabe von Nebiosa nutzte, doch in der 33. Minute gerieten die Gastgeber schon wieder in Rückstand. Torwart Huber wollte einen Ball an der Eckfahne klären, traf ihn aber nicht, was Günen zur Führung für Pliezhausen nutzte.

Und nur sechs Minuten später rutschte auch noch ein 30-Meter Freistoß durch die Hände von TBK-Keeper Huber. 1:3 der Pausenstand.

Mit dem Seitenwechsel wurde der TBK dann endlich besser. Der eingewechselte Jaiteh verwandelte in der 63. Minute einen Foulelfmeter souverän. Fortan spielte nur noch der TBK, wobei Pliezhausen auf Konter lauerte. K‘furt drängte auf den Ausgleich, der dem eingewechselten Conigliaro schließlich auch in der 83. Minute gelang. Er stand nach einem Eckball goldrichtig und köpfte den Ball über den Pliezhäuser Torwart in die Maschen. Kurz darauf hatten Durmus mit einem sehenswerten Seitfallzieher und nochmals Conigliaro per Kopf noch die Möglichkeit zum Siegtreffer. Am Ende blieb es beim Unentschieden. „Wir haben drei Geschenke bekommen, waren in der zweiten Halbzeit aber zu schwach. Da können wir mit einem Punkt gut leben“, gab ein zufriedener Pliezhäuser Cheftrainer, Thomas Schwend nach dem Duell zu Protokoll.

TB Kirchentellinsfurt II: Huber, Mägle, Schmidt (29. Dibba), Wagner (71. Kalbfell), Müller, Bierlmeier (46. Conigliaro), Durmus, Niebiosa (46. Jaiteh), Stoffregen, Akin, Vasilopoulos

TSV Pliezhausen: Öztürk, Walz, Hermann, Retter (71. Durmus), Gemmeke, Schumacher, Borek, Weimer, Strenger (63. Bäuerle), Armbruster (85. Reichert), Günen (91. Oswald).

TSV Sondelfingen gegen

SV Walddorf 1:3

Ohne Cheftrainer Panagiotis Toskas nahm der SV Walddorf drei Punkte mit aus Sondelfingen. Die defensiv starken Gäste stellten das Sondelfinger Aufgebot vor unüberwindbare Hürden. Folgerichtig ging die Truppe um Ersatzcoach und Spielleiter Oliver Beck durch Andreas Scherbaum in Führung. Schön herausgespielt traf er zum 1:0 nach 26 gespielten Minuten. Der Ausgleich folgte kurz darauf. Liridon Preniqi egalisierte den Walddrofer Treffer in der 32. Minute. Kurz vor Pausenpfiff kamen die Gäste nochmals vors Tor und Kai Petruv schob zum 2:1-Pausenstand ein. Im zweiten Durchgang kamen die Platzherren deutlich besser ins Spiel und machten mehr Druck, fanden aber nicht das Walddorfgehäuse. Kurz vor Schluss machte erneut Petruv den Sack zu, in dem er einen Freistoß aus 20 Metern direkt in die Maschen hämmerte. „Wir haben sehr gut zusammengearbeitet und eine starke Mannschaftsleistung gezeigt“, lobte Beck seine Schützlinge im Anschluss an das Match.

TSV Sondelfingen: Cantürk, Geiger, Salici, Halilaj (68. Tavakol), Zipperle (81. Özkan), Rohloff (56. Burghardt), Fritz, Fuchs, Istrefi, Koch, Preniqi (56. Morad)

SV Walddorf: Mohl, Mydlak (75. Kießling), Schraitle, Jüttner, Mehmeti, Ringwald, Scherbaum, Deile (59. Bux), Becker, Rudat, Petruv

SSV Rübgarten gegen

TSV Oferdingen 4:0

Aufatmen beim SSV Rübgarten: Die Schützlinge von Spielertrainer Kemmler konnten die ersehnten ersten drei Punkte der Saison einfahren. Rübgarten begann druckvoll und Greineck brachte seine Farben bereits früh in Führung (4.).

Oferdingen versuchte in die Partie zu finden, tat sich allerdings gegen bissige Gastgeber schwer. Die beste Chance zum Ausgleich vergab Kattin, der am langen Pfosten vorbeischoss (27.).

In der zweiten Halbzeit drängten die Gäste auf den Ausgleich, allerdings zeigten sich die Rübgartener äußerst effizient. Ein Doppelpack von Grosz binnen kürzester Zeit entschied die Partie zugunsten der Hausherren (53. und 58.). Rübgarten verwaltete das Ergebnis und Greineck erhöhte per Lupfer sogar noch auf 4:0 (79.).

SSV Rübgarten: Kiefner, Hauch (70. Dai), Bauer, Kuhn (70. Häfner), Alkan, Greineck, Schäfer, Armbruster (82. Kemmler), Rinker (46. Haug), Grosz, Komenda.

TSV Oferdingen: Eichberg, Kunst, Oswald, Mader, Gröner, Edeling (70. Hettesheimer), Kattin, Fischer, Klumpp, Hagan, Ricardo Rodrigues Correia (70. Caliskan).

TG Gönningen gegen

TSV Glems 0:2

Einen „gemütlichen Sonntagskick“ sahen die Zuschauer in Gönningen. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hätten beide Kontrahenten bereits in den ersten fünf Minuten in Führung gehen können. Schließlich nutzen die Gäste aus Glems das verschlafene Gönninger Abwehrverhalten. Matthias Vogel köpfte in der elften Spielminute aus dem Stand zur 1:0-Führung für die Glemser, die bis zu Pause unverändert blieb. Nach dem Wechsel kam die TGG besser ins Spiel doch der Ausgleich blieb aus. Einen verlängerten Einwurf ließen die Platzherren dann unverteidigt und Christian Krause erhöhte 20 Minuten vor Spielende zum 2:0-Endstand – erneut per Kopf. „Hier hat die cleverere Mannschaft unsere Schwächen ausgenutzt und gewinnt dann. Eigentlich ein klassisches Remis“, zog Anton Cus sein Fazit nach der Partie.

TG Gönningen: Weimar, Werner, Cristobal Chico (85. Heitzler), Weiß, Götz, Taege, Votteler (75. Traub), Denzel, Stähle, Bulgar (53. Glaunsinger), Leigh

TSV Glems: Hildinger, Vogel, Reiff, Hecht (71. Morankic), Krause, Schuster, Bergamo, Franz, Amendola, Alici, Tasimder

SV Sveti Sava Reutlingen gegen

TSV Riederich 0:6

Einen deutlichen 6:0-Sieg nahm der TSV Riederich mit auf die Heimreise. Im ersten Durchgang schon spürbar überlegen und mit höherem Chancenanteil gingen die Gäste durch Tüzün in Führung (29.). Mit seinem ersten von drei Treffern schickte Teamkollege Alexander Hirning die Platzherren mit 0:2 in die Kabine (45.). Nach dem Wechsel blieb der TSV weiter am Drücker und dass obwohl die Gäste nach einer Stunde Spielzeit in Unterzahl agieren mussten.

Die Gastgeber machten die Räume auf, verpassten allerdings den Anschlusstreffer. Berat Dilek entschied die Partie in der 67. Spielminute. Hirning mit einem Doppelpack machte den Sack endgültig zu und schließlich setzte Fadil Aliu mit dem sechsten Treffer der Partie noch einen Oben drauf. Er verwandelte einen Strafstoß zum 0:6-Endstand. „Wir hatten die besseren Chancen, die besseren Spielanteile und haben verdient gewonnen“, fasste Hakan Garkin, Cheftrainer des TSV Riederich die Partie zusammen.

SV Sveti Sava Reutlingen: Bechtsoudis, Heller (52. Karapantzos), Chira, Qasem, Moysidis (71. Samra), Moysidis, Maric, Bein, Mikota, Bein, Djaalali.

TSV Riederich: Schwittkowski, Karakus, Dilek, Zink (69. Kern), Tüzün, Diegel (77. Wurster), Tatarnikov (49. Aliu), Euchner, Dengler, Hirning, Bahadir (63. Karamann).

TV Unterhausen gegen

TSV Betzingen 5:5

In einem 5:5-Torspektakel war es der TSV Betzingen, der in die erste Halbzeit klar besser auftrat. Folgerichtig brachte Tim Jetter die Gäste bereits nach 120 gespielten Sekunden in Front. Eine Viertelstunde darauf konnten die Platzherren durch Luka Brendle gleichziehen. Weiterhin spielstark ließ Betzingen nicht locker. Das 2:1 folgte durch Alexander Weber (22.) und Teamkollege Kevin Jarosik erhöhte auf 3:1. Er verwandelte den Strafstoß nach klarem Foul vor dem Gastgebertor. Auf das 2:3 durch Dawda Boido Baldeh (34.) folgte unverzüglich der nächste Treffer der Gäste durch Niklas Kraut nur eine Minute später.

Im zweiten Durchlauf bewiesen die Platzherren Moral. In nur sechs Minuten drehte die Zweickel-Elf das Spiel. Stefan Pflaum verkürzte auf 3:4 (59.), Maurice Follet glich aus (63.) und schließlich war es Andreas Grauer der seinen Farben die Führung bescherte (75.). Was ein 5:4-Endstand hätte sein können, wurde kurz vor Schlusspfiff dann doch nochmal spannend. In der Verlängerung nutzte Steffen Nedele die allgemeine Verwirrung im Strafraum und übertölpelte die Unterhäuser-Defensive, der es nicht gelang den Ball zu klären, und zog ab zum 5:5-Endstand. „Eine tolles Spektakel für die Zuschauer, ein nicht so tolles Ergebnis für die Trainer“, bemerkte Andreas Zwickel, Kommandogeber des TVU, mit einem Schmunzeln.

TV Unterhausen: Gerdemann, Schmidt (83. Oks), Mojsiliovic, Wagner, Mosca, Behrendt, Leitheim, Pflaum (90. Keppler), Baldeh, Brendle, Follet.

TSV Betzingen: Libbecio, Schwend, Nedele, Wiesner, Jarosik, Kraut, Libeccio, Drammeh (59. Berger), Jetter (59. Schwend), Bornemann, Samil Dirican.

SSV Reutlingen II gegen

TSV Kusterdingen 2:1

In einem Spiel, das durchaus auch hätte 5:1 ausgehen können behält der SSV Reutlingen II den Dreier zu Hause. Gleich zwei Mal hatte Selcuk Alici die Führung auf dem Fuß. Erst verpasste er aus drei Metern, dann scheiterte er an einem starken Kusterdinger Tormann Anton Braun im direkten Duell. „Das hat er einfach stark verteidigt. Den muss man heute einfach loben“, bemerkte Christian Grießer, SSV-Coach, anerkennend nach dem Match.

Nach Wiederanpfiff fielen dann die ersten Tore. Nico Spreitzer sah gegen Braun besser aus. Sowohl in der 51. Spielminute, als auch 15 Minuten später trug er sich gleich zwei Mal in der Torschützenliste ein und es hieß 2:0 für den SSV II. Doch Kusterdingen blieb dran und Erhan Gül verkürzte auf 1:2. Er zog ab, nachdem ein verlängerter Freistoß ihm vor den Fuß viel, am Endergebnis ließ sich allerdings nicht mehr rütteln.

SSV Reutlingen II: Yebio, Awortwie-Grant, Spreitzer, Sparrer, Alici, Androsch, Sleii (46. Foka), Verdes, Grießer (61. Opp), Bauer, Ates.

TSV Kusterdingen: Braun, Oesterle (80. Reichert), Ott (54. Dang), Zimmermann, Al Hasan, Gül, Braun, Deuscher, Rösch, Dervisholli (68. Otto), Bahnmüller.