Fußball Steinhilben auf Zielgerade

Region / Markus Sosnowski / Samuel Wörz

Kreisliga A1 Alb

Die Weichen sind gestellt, mit sieben Punkten Vorsprung läutet Tabellenführer TSV Steinhilben am Sonntag beim WSV Mehrstetten den Saisonendspurt ein. Bei einem Sieg ist der Elf von Trainer Heinrich David der Meistertitel in der Münsinger A1-Klasse nicht mehr zu nehmen. Selbst ein Unentschieden könnte den TSV-Kickern morgen für den vorzeitigen Titelgewinn bereits reichen – vorausgesetzt Verfolger FC Sonnenbühl geht beim Gastspiel in Münsingen nicht als Sieger hervor.

Trotz der guten Ausgangslage erwartet Steinhilbens Angreifer Alexander Zeiler vor dem Spiel in Mehrstetten keinen Selbstläufer: „Das wird ein ganz schwerer Brocken“, prophezeit Zeiler vielmehr. Schon im Hinspiel tat sich der TSV gegen den WSV Mehrstetten schwer, kassierte beim 0:2 vor heimischem Publikum seine bis dato einzige Saisonniederlage. Darüber hinaus muss Trainer Heinrich am Sonntag, neben dem länger verletzten Steffen Betz (Bruch des Sprunggelenks), voraussichtlich auch auf Manuel Betz verzichten. Auch der Einsatz von Steinhilbens Denker und Lenker im Mittelfeld, Simon Roggenstein, ist am Sonntag fraglich.

Alexander Zeiler selbst zog sich im letzten Ligaspiel gegen den SV Auingen zudem einen vierfachen Schlüsselbeinbruch zu, wurde vergangenen Donnerstag bereits operiert und fällt für die nächsten Monate ebenfalls aus. „Das ist ärgerlich. Ich hätte gerne noch beim letzten Schritt zum Aufstieg mitgeholfen“, so Zeiler enttäuscht. Für den 36-jährigen, der sich in der Winterpause überraschenderweise nochmals dazu bereit erklärte, in der A-Liga-Mannschaft des TSV auszuhelfen, dürfte die Verletzung zeitgleich das endgültige Karriereende besiegeln. Zeiler: „Ich falle drei Monate definitiv aus. Ich denke, dass danach dann auch Schluss sein wird.“ Immerhin, mit dem Bezirksligaaufstieg des TSV Steinhilben würde Zeiler noch einmal einen weiteren Meilenstein zu seiner erfolgreichen Fußballerkarriere hinzufügen.

Hinter dem TSV Steinhilben wetteifern mit dem FC Sonnenbühl (45 Punkte) und der TSG Upfingen (42) noch zwei Mannschaften um den zur Relegation berechtigenden zweiten Platz. Beide Mannschaften treffen am Sonntag jeweils auf Teams aus der Abstiegszone. Während die TSG Upfingen gegen die SGM Honau/Holzelfingen Heimrecht genießt, gibt der FC Sonnenbühl morgen bei der TSG Münsingen seine Visitenkarte ab. Mit mageren zwei Saisonsiegen, sieben Unentschieden und 14 Niederlagen stehen die Münsinger als Tabellenletzter dabei mit dem Rücken zur Wand. Vier Punkte trennen die Münsinger aktuell vom Relegationsplatz 13, auf den zwölftplatzierten FC Römerstein sind es gar sechs Zähler Rückstand.

Kreisliga B1 Alb

Von Personalsorgen gebeutelt blieb der FV Bad Urach II hinter seinen Erwartungen zurück und hofft dennoch dem Tabellenführer SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten am Sonntag ein Bein im Aufstiegsrennen zu stellen.

Vor zwei Wochen musste sich der FV Bad Urach II im Gastspiel beim Tabellenneunten FC Dottingen/Rietheim mit 0:2 geschlagen geben. Nach einer durchwachsenen Hinrunde, die der Vorjahresdritte im Mittelfeld beendete, steht die Uracher Reserve nun auf einem etwas ernüchternden fünften Platz. „Nach der Vorsaison war die Erwartung, dass man oben anklopft,“ so erinnert sich Trainer Thomas Gutbrod, dessen Elf momentan 13 Zähler vom Tabellenführer Oberstetten/Ödenwaldstetten entfernt ist. Gegen diesen will Bad Urach II am kommenden Sonntag zeigen, dass seine Mannschaft laut Gutbrod „an guten Tagen jeden schlagen kann.“ Im Hinspiel war Gutbrods Elf „richtig am Drücker,“ und verlor trotzdem 2:3. Dass Urachs Truppe, bestehend aus starken Einzelspielern, neben einem mageren Punktekonto auch 48 Gegentreffer und damit die schwächste Defensive der Liga vorzuweisen hat, begründet Gutbrod mit Kadersorgen und fehlender Kontinuität. „Ich konnte zu selten den Kader zusammenstellen, den ich wollte,“ beklagt sich Gutbrod. Zuletzt fehlten gegen Dottingen/Rietheim sechs Stammkräfte, Spieler mussten reaktiviert werden und so stand auf dem Platz kein ausreichend eingespieltes Team. Hinzu kamen harsche Platzverweise für Uracher Schlüsselspieler. Jochen Bauer und Bruno Ferreira de Brito nahmen rote Karten und entsprechende Sperren hin. Und obwohl die Offensivkräfte trafen, allen voran Felix Gutbrod, der als offensive Mittelfeldkraft laut seinem Trainer „im richtigen Augenblick nach vorne geht und die Lücken nutzt,“ reichte die Punkteausbeute nur fürs obere Mittelfeld. In Bad Urach fragt man sich nun, ob die Mannschaft ein neues Gesicht braucht.

„Um Sachen, die sich eingefahren haben, zu ändern,“ sagt Thomas Gutbrod, der seit drei Jahren Urachs Reserve trainiert und davor für eine FVU-Jugendmannschaft zuständig war. Um die Favoriten wirklich zu ärgern und wie Apfelstetten, die sie sich über die letzten Jahre kontinuierlich verbesserten und heuer etwas überraschend oben mitspielten, oder Engstingen II eine Rolle im Aufstiegsrennen zu spielen, fehlte die Konsistenz. Mit Blick in die Zukunft des FV Bad Urach II sagt Gutbrod, der noch nicht weiß, ob dies auch seine sein wird: „Ich hoffe, dass wir in der nächsten Saison eine andere Rolle spielen. Das ist mit einem verstärkten Kader und der Mannschaft möglich.“