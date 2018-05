Oberliga SSV will beim Ex-Pokalschreck die 50-Punkte-Marke knacken

Als Weinheim den FC Bayern eliminierte

Der Weinheimer Fußball hat schon bessere Zeiten erlebt. Neben der Teilnahme an Aufstiegsrunden zur 2. Bundesliga war der 1:0-Triumph im DFB-Pokal der Saison 1990/91 in der ersten Runde gegen Rekordmeister FC Bayern München (Thomas Schwechheimer traf per Foulelfmeter) der Höhepunkt der Klubgeschichte. Die Fußballabteilung des in dieser Sparte viel erfolgreicheren FV 09 Weinheim ging 1992 insolvent und fusionierte mit den unauffälligeren Kickern der TSG Weinheim zur TSG 62/09 Weinheim. Aus den Rot-Schwarzen wurden die Blau-Weißen und im Rhein-Neckar-Kreis bleiben nur noch Erinnerungen an große Weinheimer Fußballfeste.