Oberliga SSV-Trainer Teodor Rus hofft auf 55 Punkte

Reutlingen / Wolfgang Gattiker

SSV-Trainer Teodor Rus hat in 16 Oberliga-Spielen 31 von 48 Punkten bei neun Siegen und vier Remis erreicht – eine Top-Bilanz. Der Coach möchte im abschließenden Heimspiel gegen den Bahlinger SC, bei dem Alfons Higl zum letzten Mal auf der Bank sitzen wird (sein Nachfolger wird Dennis Bührer, der selbst noch spielt), gewinnen. Die Achalmstädter würden im Erfolgsfall auf 55 Punkte kommen. In der Hinrunde holte der SSV Reutlingen Fußball 21 Punkte, in der Rückrunde schon 31. Auswärts liegt die Rus-Truppe auf dem dritten Platz mit 29 Punkten, zu Hause ist der SSV mit 23 Punkten nur Zwölfter. In der Zuschauertabelle führt Regionalliga-Aufsteiger TSG Balingen mit 969 Zuschauern pro Spiel vor dem SSV, der es auf 960 brachte. Reutlingens Keeper Milan Jurkovic bestritt 33 Spiele, er wurde einmal wegen Verletzung ausgewechselt, stand ansonsten 2925 Minuten im Tor. Ihm folgen in der Einsatzzeitenliste seine Mitspieler Rohr (2861 Minuten), Schramm 2348, Eiberger 2313, Plattenhardt 1942, Di Biccari 1844, Milisic 1781 und Schneider 1736. Traub kam auf 45 Minuten. Bester Torschütze war ein Akteur, der den SSV verlassen wird: Onesi Kuengienda erzielte zehn Tore. Dem Kongolesen folgen Schneider (9), Avdic (7), Eiberger und Pieringer (je 6), Niang (5), Prediger (3), Rohr (2). Je ein Mal trafen Maier, Plattenhardt, Schiffel, Hartmann und Kunz.

SSV-Trainer Teodor Rus meint zum Heimspiel gegen die Südbadener aus Bahlingen am Kaiserstuhl: „Wir wollen einen guten Saisonabschluss hinlegen.“ Nach dem Spiel findet hinter der Tribüne das Saisonabschlussfest mit Verabschiedungen statt, das die Ultras der Szene E und der SSV Reutlingen Fußball organisieren. „Die Spieler sind müde, aber sie wollen noch einmal alles reinlegen, den BSC bezwingen. Wir möchten auf 55 Punkte kommen – das gab es in den letzten acht Jahren in Reutlingen nie”, so Rus.

Der junge Pieringer (Abitur-Ausflug) und Prediger (Beruf) fallen aus. Avdic und Milisic sind im Kader, trainierten voll mit. Nur Schiffel ist verletzt. Rus beginnt am 5. Juli mit dem Training an drei Tagen hintereinander bis zum Testspiel gegen den VfB Stuttgart am 13. Juli.

Es gibt noch Fragezeichen im Personalsektor, wie etwa bei Rohr (die TSG Balingen scheint interessiert). Rus möchte den Abwehrchef halten, aber die Gespräche sind im Gange. Die Abgänge von Kuengienda und Wiesner stehen fest. Methner und Hartmann haben noch Vertrag, aber Rus plant mit beiden Spielern nicht mehr. „Wir haben mit den fünf Neuen und den fünf A-Jugendlichen einen guten Kader, holen vielleicht noch einen Spieler“, verrät der Coach. SSV-Sportdirektor Giuseppe Ricchiardi schaut sich in der Region nach Kandidaten um.