In der Fußball-Oberliga wurde das auf Samstag angesetzte Spiel, FC 08 Villingen – SSV Reutlingen, abgesagt.

Der Rasen in der MS Technologie Arena ist aufgrund der immensen Schneefälle zu Beginn der Woche unbespielbar, ein Ausweichen auf Kunstrasen aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Die Verantwortlichen beider Vereine suchen nun nach einem Nachholtermin, was sicher gar nicht so leicht ist, weil der SSV Reutlingen schon etliche Spiele unter der Woche auf dem Plan stehen hat.