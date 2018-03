Oberliga SSV schlägt die U23 aus Sandhausen und baut seine Serie weiter aus

Reutlingen / mj

Schön anzuschauen war es nicht, was die Akteure aus Reutlingen und Sandhausen den 700 Zuschauern am Samstagnachmittag im Kreuzeiche-Stadion servierten. Ein schlechter Platz und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt waren sicherlich mit ausschlaggebend, doch alles in allem fehlte der Oberligapartie zwischen dem SSV Reutlingen 05 Fußball und der Reserve des Zweitligisten SV Sandhausen das Tempo, der Wille und oft die zündende Idee vor dem Tor.

So war die Partie geprägt von ungenauen Zuspielen, Flanken die keinen Abnehmer fanden und vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Daher war es auch nicht verwunderlich, dass torlos die Seiten gewechselt wurden.

In der Kabine schien SSV-Trainer Teodor Rus dann allerdings die passenden Worte gefunden zu haben, denn im zweiten Spielabschnitt legten seine Schützlinge einen Gang zu und belohnten sich auch prompt dafür. Nach 55 gespielten Minuten brachte Tom-Patrick Schiffel den Ball von der linken Außenbahn in die Mitte und gleich drei Sandhäuser verpassten es zu klären. So stand Reutlingens Dirk Prediger goldrichtig und markierte sein 1. Saisontor. In der Folgezeit verpassten es die Kreuzeichekicker allerdings nachzulegen und mussten so bis zur Schlussphase zittern, ehe SSV-Kapitän Pierre Eiberger seinen Teamkollegen Onesi Kuengienda mit einem sehenswerten Steilpass auf die Reise schickte und dieser das 2:0 erzielte.

Reutlingens Cheftrainer Teodor Rus brachte es auf den Punkt: „Wir haben zwar nicht wie im Hinspiel 4:0 gewonnen, aber ein 2:0 gibt genau so drei Punkte.“ Aus den vergangenen fünf Partien holten die Kreuzeichekicker nun elf Punkte und rangieren mit 28 Zählern weiter auf dem zwölften Tabellenplatz. Am Rande des Spiels wurde dann auch gleich noch eine neue Personalie bestätigt. „Nach großen Bemühungen um Luca Wöhrle haben wir es geschafft den von mehreren Vereinen umworbenen 23-Jährigen zu überzeugen sich trotz besser dotierten Angeboten für den SSV zu entscheiden“, erklärte Sport-Vorsitzender Michael Schuster. Der in Steinenbronn wohnhafte Mittelfeldspieler spielt aktuell beim Ligakonkurrenten FSV 08 Bissingen und wurde in der Jugend bei den Stuttgarter Kickers ausgebildet.

SSV Reutlingen Fußball: Jurkovic – Schiffel, Schramm, Eiberger, Di Biccari, Rohr, Prediger (78. Lübke), Milisic, Schneider, Niang (69. Pieringer), Kuengienda (90. Methner).