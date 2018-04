Reutlingen SSV Reutlingen: Planung für Zukunft läuft

Reutlingen / SWP / gio

Trikotsponsor Camp David verlängert beim Fußball-Oberligisten Vertrag. Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkmanagement wichtige Grundlagen.

Der SSV Reutlingen 05 steht für Talentförderung und möchte der führende und für Nachwuchstalente attraktivste Fußballverein der Region sein.

Dazu ist Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkmanagement eine wichtige Grundlage. Der V.I.P. BusinessClub der Unternehmenssponsoren wird derzeit verstärkt und weiter ausgebaut. Nun wurden mit dem weiterentwickelten Ansatz erneut weitere Sponsoren gewonnen.

An dem vom Camp David Store Reutlingen ausgerichtetem Abend tauschten sich ausgewählte Spieler der Oberligamannschaft, der Sportvorstand und das BusinessClub- Netzwerk im angenehmen Ambiente aus. Gemeinsam wurde in Kleingruppen an neuen Zukunftsprojekten gearbeitet.

So sollen beispielsweise im Rahmen der Arbeit des BusinessClubs die Lizenzspieler neben ihren sportlichen Zielen, Beziehungen zu den Firmen und Unternehmern der Region aufbauen können. Und die jungen Talente in ihrer beruflichen Karriere gefördert und von gestandenen Managern und Paten-Sponsorenunternehmen gecoached werden. „Diese Begleitung soll die Persönlichkeiten der Spieler und ihre Zukunft weiter entwickeln, gemeinsame Chancen erschließen und natürlich ihre persönliche Bindung oder das Engagement für den Verein fördern und die Attraktivität für potentielle neue Spieler voranbringen“, so Aufsichtsratsmitglied Jörg Wahlert und Marketingbeirat Volker Feyerabend.

Die Einbindung neuer Sponsoren und die attraktiven und regelmäßige Club Events für die Festigung und Ausbau des Netzwerkes zeigen Resultate. So wurden auch diesmal am Event weitere Sponsoren begrüßt. Neben der Mercedes-Benz Niederlassung Pfullingen, der Seiser GmbH Wertstoffrecycling und des Domino‘s Pizzaservices wurden nun die Deutsche Bank und Commerzbank Reutlingen im Sponsorenkreis willkommen geheißen.

Kurz vor dem Event flogen Verantwortliche des Vereins nach Berlin und konnten mit dem Camp David Inhaber Thomas Finkbeiner nicht nur die Trikotsponsorschaft verlängern, sondern auch eine neue exklusive SSV-Camp David Polo-Shirt Kollektion beschließen. Diese wird den Mitgliedern und Freunden des Vereins in naher Zukunft im Reutlinger Camp David Store zugänglich sein. Die Freude im SSV Reutlingen über die Bestätigung für die geleisteten Veränderungen und das Vertrauen von Camp David war groß.

Und auch die Mitglieder können als Förderpartner dem Verein helfen und von ihrer Mitgliedschaft profitieren. Spezielle Vergünstigungen, Veranstaltungen und Rabatte der Unternehmen und Sponsoren im BusinessClub werden regelmäßig auf der Homepage und über Facebook angeboten.

So ist es im Vorstand des Fußballvereins inzwischen Konsens, dass Marketing und Sponsorenmanagement ein großes Potential für den Gesamterfolg des Vereins birgt. Der Verein zielt bezüglich der Marketing- und Sponsorenaktivitäten auf eine effektive Imagekampagne im Premiumbereich, um so attraktiv für weitere Mitglieder des Sponsoren-Netzwerkes und für die Sportinteressierten in der Region zu sein.

Der Verein SSV Reutlingen will wachsen und das Marketing soll sich sinnvoll daran orientieren. An der Kreuzeiche weht ein neuer Wind. Das Motto des SSV zeigt die Richtung: „Zusammenkommen, zusammenrücken, zusammen siegen!“