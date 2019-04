Im Fußball wird oft mit Sprichwörtern um sich geworfen. Eines besagt, dass gefoulte Spieler keinen Strafstoß schießen sollten. Diese bittere Erfahrung musste am vorvergangenen Sonntag Reutlingens Raphael Schneider machen, als er in Friedrichstal vom Punkt scheiterte und nun auch Gökhan Gümüssu, der bei einer 1:0-Führung in Bahlingen gefoult wurde und dann anschließend mit seinem Strafstoß an BSC-Keeper Dennis Müller nicht vorbei kam (70.). Es wäre in einem umkämpften Spiel wohl die Entscheidung gewesen, da sich die Reutlinger, im Vergleich zu den vergangenen Wochen, kämpferisch äußerst verbessert zeigten und sich mit Zweikampf-Leidenschaft gegen spielstarke Bahlinger zur Wehr setzten. So ging die Führung durch Tim Schwaiger, der einen Abpraller von BSC-Torhüter Müller eiskalt verwertete (16.), auch absolut in Ordnung. Mit fortlaufender Spieldauer geriet die Reutlinger Abwehr jedoch immer mehr unter Druck und so avancierte wieder einmal ein Reutlinger Schlussmann zum besten Akteur auf dem Platz. In diesem Fall war es Milan Jurkovic, der mit zahlreichen Paraden sein Team im Spiel hielt und am Ende maßgeblich daran beteiligt war, dass nur Serhat Ilhan mit seinem Kopfball den Weg ins Reutlinger Tor fand (73.).

In einer hitzigen Schlussphase brannten Filip Milisic zu allem Überfluss die Sicherungen durch und der SSV-Innenverteidiger holte sich eine völlig unnötige Rote Karte ab, da er seinen am Boden liegenden Gegenspieler Ilhan am Kragen packte und durchschüttelte (89.).

Enttäuschter SSV-Kapitän

„Obwohl wir heute ein gutes Spiel gemacht haben und nach der Kritik der vergangenen Partien gut zurückgekommen sind, fühlt sich der Punkt wie eine Niederlage an“, zeigte sich Reutlingens Kapitän Pierre Eiberger etwas enttäuscht.

SSV-Cheftrainer Teodor Rus war hingegen mit dem Auftritt seiner Schützlinge zufrieden: „Wir haben auf die Prügel, die wir bekommen haben eine Reaktion gezeigt. Der vergebene Strafstoß war sicherlich die entscheidende Situation. Wenn der reingeht, dann holen wir hier drei Punkte.

Groß Zeit zum durchatmen haben die Reutlinger nun nicht, da am Samstag mit dem FC Nöttingen ein weiterer Topteam auf die 05er wartet. Anpfiff an der Kreuzeiche ist dann um 14 Uhr.

Steno mit SSV-Noten Bahlinger SC gegen

SSV Reutlingen 05 Fußball 1:1 BSC: Müller, Adam, Faller, Nopper, Klein, Häringer, Sautner (65. Alihoxha), Pepic (83. Köbele), Fischer, Wehrle, Ilhan.

SSV: Jurkovic (Note: 1), Schiffel (2), Vogler (2,5), Schramm (3), Milisic (5), Eiberger (3), Wöhrle (3,5), Gümüssu (3) (76. Di Biccari/-), Schwaiger (2,5) (65. Elfadli/4), Gilés (3) (84. Visoka/-), Kuengienda (1,5) (79. Schmitt/-)

Tore: 0:1 Schwaiger (16.), 1:1 Ilhan (73.).

Rote Karte: Milisic (89./SSV/Tätlichkeit).

Bes. Vork.: Gümüssu (SSV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Müller (70.).