Der SSV Reutlingen 05 weitet sein Sportangebot für Kinder und Jugendliche mit Gründung der SSV Akademie deutlich aus. In der SSV Akademie kümmern sich zukünftig mit Christian Grießer und Maik Stingel zwei Sportwissenschaftler in Vollzeit um Organisation und Durchführung von Fördereinheiten und Fußballcamps beim SSV Reutlingen.

SSV-Fußballcamps immer beliebter

Diplom Sportwissenschaftler Christian Grießer ist seit fünf Jahren als Sportlicher Leiter im Leistungsbereich (U15-U19) beim SSV Reutlingen 05 tätig und hat sich bisher aus beruflichen Gründen nur in seiner Freizeit um das Thema Fußballcamps kümmern können. „Zu Beginn meiner Tätigkeit beim SSV Reutlingen haben wir in den Sommerferien lediglich ein Fußballcamp organisiert. Das Thema Fußball-Ferienprogramm wurde über die Jahre ein fester Bestandteil unserer Nachwuchsabteilung und erfreut sich immer größerer Beliebtheit bei den Kindern in der Region. Die logische Konsequenz ist, dass wir unser Angebot jetzt deutlich ausweiten und bereits in diesem Jahr mind. fünf Veranstaltungen dieser Art anbieten“, so der DFB-A-Lizenzinhaber.

Angebotserweiterung um Fußballschule

Zweiter Mann im Bunde der SSV Akademie ist U19-Trainer Maik Stingel. Der Sportwissenschaftler und A-Lizenzinhaber wird sich zukünftig federführend um das Thema Fußballschule beim SSV Reutlingen kümmern. Während die Fußballcamps Breitensportangebote für Kinder und Jugendliche sind, setzt die Fußballschule ihren Schwerpunkt auf die individuelle Talentförderung bei Jugendlichen im Alter zwischen 6 und 14 Jahren. Hierbei richtet sich das Angebot vorwiegend an Sportlerinnen und Sportler aus anderen Vereinen. „Die SSV-Fußballschule sehen wir als Ergänzungsangebot zum Vereinstraining“, sagt Stingel und ergänzt: „Unser Ziel ist es, talentierte und wissbegierige Fußballerinnen und Fußballer aus der Region sportlich weiterzuentwickeln. In der SSV Fußballschule gehen unsere lizenzierten Trainer in Einzel- und Gruppentrainings individuell auf die Stärken und Schwächen ein, um so die fußballerischen Fähigkeiten gezielt zu verbessern.“

Lohnende Investition für den SSV

„Die SSV-Akademie ist ein Meilenstein und ein unglaublicher Fortschritt für den Fußball in der Region Reutlingen“, glaubt Dr. Karsten Amann, 1. Vorsitzender beim SSV. „Mit Christian Grießer und Maik Stingel haben wir seit Jahren zwei gut ausgebildete, absolut zuverlässige Vereinsmitarbeiter, die sich der Herausforderung ‚SSV-Akademie’ stellen. Christian und Maik arbeiten wahnsinnig professionell, sind gut strukturiert, besitzen viel Know-how und gehen unheimlich engagiert zu Werke. Vorstand und Aufsichtsrat sind von der Konzeption überzeugt und glauben, dass die SSV Akademie sowohl sportlich als auch wirtschaftlich ein Gewinn für den Verein sein wird“, so Amann weiter.

Startschuss SSV Akademie ab Sommer 2021