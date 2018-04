Fußball SSV möchte in Balingen eine neue Serie starten

Reutlingen / Gattiker

Am heutigen Freitag herrscht wieder einmal Derby-Stimmung in der Bizerba-Arena – vielleicht zum vorerst letzten Mal, denn Balingen ist klarer Aufstiegsfavorit, will in die Regionalliga. Man freut sich schon jetzt auf Top-Teams wie Kickers Offenbach, Waldhof Mannheim, SSV Ulm 1846, 1. FC Saarbrücken oder die Stuttgarter Kickers.

Fünf Ex-SSV-Spieler

Mit den Spielern Pflumm, Fecker, Schreyeck, Kurth und Seemann sind fünf ehemalige SSV-Spieler im Kader von TSG-Trainer Ralf Volkwein. TSG-Torjäger Lauble erzielte bisher 14 Tore, Pflumm elf (darunter viele Elfmeter), Scherer und Akkaya kamen bisher auf je sechs Treffer.

Die TSG ist seit 17 Spielen ungeschlagen: da gab es zwölf Siege und fünf Remis, darunter viermal ein 2:2 – bemerkenswert. Gegen den FC Villingen kamen 2200 Zuschauer, das war Oberliga-Rekord in dieser Saison. 42:19 lautet in den 17 Spielen das Torverhältnis – die letzte Niederlage kassierten die Balinger in Nöttingen gleich mit 1:5.

Zuletzt siegten die Kreisstädter beim KSC II mit 3:1, als sich Pflumm und Foelsch verletzten, aber Fabian Fecker traf.

SSV-Kapitän Pierre Eiberger meint: „Da geben wir Gas, das ist ein Derby, wir wollen die Fehler des letzten Spiels vermeiden, kompakter stehen und uns für die unglückliche 0:2-Hinspiel-Niederlage revanchieren, als es in der 84. Minute noch 0:0 stand. Die Moral stimmt, wir fallen doch nach einer Niederlage in elf Spielen nicht um, stecken das weg, freuen uns auf das Derby, das kommt gerade recht.”

SSV-Trainer Teo Rus sieht die heutige Angelegenheit so: „Das ist etwas Besonderes, ein Derby – das hatte ich auch mit Pforzheim gegen Nöttingen – da ist jeder heiß. Da haben wir eine hohe Hürde zu überspringen, denn die Serie der TSG ist phantastisch. Sie sind klarer Aufstiegsfavorit Nummer eins, spielen seit Jahren zusammen, kennen sich, da wurde ein Team aufgebaut – jetzt gibt es den Lohn dazu. Was die gemacht haben, ist vorbildlich, alle Achtung, dennoch wollen wir gewinnen. Sie sind auch heute klarer Favorit gegen uns, wir sind Außenseiter, wollen sie ein bisschen ärgern.” Reutlingens Coach Rus hofft auf eine neue Serie, die bis Saisonende dauern soll. Gegen Freiberg habe sein Team eins auf die Mütze bekommen, sei kurz hingefallen, aber wieder aufgestanden. Das 0:4 gegen starke Freiberger wolle das Team abschütteln und echt Gas geben.

Auf einem guten Weg

„Was wollen Spieler mehr als ein Derby, Flutlicht, viele Zuschauer, schönes Wetter. Das muss doch jeden motivieren. Ich lobe unsere tollen Fans, die uns sagenhaft unterstützen,” so Rus. Und weiter: „Wir müssen die Fehler minimieren, eben unsere Chancen nutzen, die es sicher gibt.“

Der SSV muss ohne einige Stammspieler auskommen: Avdic (krankgeschrieben, Schienbein), Schiffel, Milisic, Vogler, Kuengienda und Knauß fehlen, Wiesner hat eine Kapselverletzung, er trainierte aber. Einsatzbereit sind jedoch Maier und Di Biccari. Stürmer Niang spielte bereits gegen Freiberg, auch er ist dabei. „Ich denke wir sind auf einem guten Weg, auch mit der Planung des Teams für die neue Saison. Die Jungs brennen, sind heiß, die Balinger sicher auch. So erwarte ich ein engagiertes Spiel.”