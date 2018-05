Fußball SSV knackt mit Pflichtsieg in Weinheim die 50-Punkte-Marke

Weinheim / gio/woga

Im letzten Oberliga-Auswärtsspiel feierte der SSV Reutlingen in Nordbaden beim Schlusslicht und Absteiger Weinheim einen ungefährdeten 4:0 (3:0)-Sieg. Im Weinheimer Sepp-Herberger-Stadion vor 300 Zuschauer, davon knapp 100 SSV-Anhänger, legte Reutlingen los wie die Feuerwehr. Bereits nach vier Minuten wurde Pieringer im Weinheimer-Strafraum regelwidrig von den Beinen geholt. Den folgenden Strafstoß verwandelte Routinier Dirk Prediger sicher zur 1:0-Führung. Im weiteren Spielverlauf waren die Achalmstädter in allen Belangen die klar bessere Mannschaft und konnten folgerichtig erhöhen: Thomas Kunz per sehenswertem Volleyschuss aus 14 Metern (16.) und Raphael Schneider, der nach einem kapitalen TSG-Abwehrfehler goldrichtig stand, trafen zur verdienten 3:0-Pausenführung (29.).

Nach Wiederanpfiff kam zunächst Weinheim besser in die Partie und hatte die eine oder andere Halbchance, letztlich fehlte aber die Durchschlagskraft. Reutlingen verwaltete die Partie gekonnt und übernahm in der Folge dann auch wieder die Spielkontrolle. Nach einem mustergültigen Konter über Schneider, erhöhte Prediger eiskalt auf 4:0 (59.). In der Schlussphase setzte Lübke noch einen Strafstoß, Kunz war gefoult worden, neben das Weinheimer-Gehäuse. Das änderte aber nichts an der Tatsache, dass die Rus-Elf in allen Belangen deutlich überlegen war und verdientermaßen den 14. Saisonsieg einfuhr. Nach acht Jahren in Oberliga standen bislang maximal 48 Zähler in einer Saison auf der Habenseite der Kreuzeichekicker. Mit dem Erfolg in Weinheim hat der SSV Reutlingen die 50-Punkte-Marke geknackt und klettert mit jetzt 52 Zählern auf Tabellenplatz sieben. Reutlingens Spielführer Pierre Eiberger war zufrieden: „Wichtig war das frühe Führungstor, das uns natürlich in die Karten spielte .Je länger es 0:0 geständen hätte, desto schwerer wäre es geworden.“

Cheftrainer Rus zufrieden

„Das war ein absoluter Pflichtsieg, der auch in dieser Höhe verdient ist, da wir defensiv bombensicher standen und überhaupt nichts zuließen“, sagte Reutlingens Cheftrainer Teodor Rus nach der Begegnung. Sein Gegenüber Christian Schmitt wollte dem nicht widersprechen: „Das Ergebnis geht so voll in Ordnung, wir hatten einfach keine Chance. Wenn man die Saison betrachtet, muss man sehen, dass wir gehören nicht in die Oberliga gehören, die tollen Fans des SSV aber auch nicht. Sie haben einfach höhere Ligen verdient.“