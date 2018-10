Fußball SSV kann Ausfälle nicht kompensieren

Göppingen / gio/mj

Durch eine verdiente 0:2-Niederlage beim 1. Göppinger SV haben die Fußballer des SSV Reutlingen 05 den Sprung an die Tabellenspitze der Oberliga Baden-Württemberg verpasst. Die Schützlinge von SSV-Cheftrainer Teodor Rus konnten so die Ausrutscher der Konkurrenz (Stuttgarter Kickers unterlagen Freiberg 2:4 und Bissingen verlor in Oberachern 0:3) nicht ausnutzen. Klarer Sieger des zwölften Spieltages ist somit der FC 08 Villingen, der seine Partie am Samstag in Schwäbisch Gmünd mit 2:1 gewann und punktemäßig nun mit Tabellenführer Stuttgarter Kickers (25) gleichzog.

Dabei hatten die Gäste von der Kreuzeiche, nach leichten Anfangsschwierigkeiten, die Partie eigentlich im Griff. Mehr als ein Eiberger-Freistoß, der knapp das Ziel verfehlte (14.) und ein Kuengienda-Schuss, den GSV-Schlussmann Rombach zur Ecke klärte, hatten die Reutlinger in der Offensive jedoch nicht zu bieten. Die Göppinger schlugen durch ihren Torjäger Kevin Dicklhuber dann eiskalt zu. Erst verwandelte der Ex-Kickers-Akteur einen Foulelfmeter, nachdem Ruben Reisig im eigenen Strafraum den früheren Reutlinger Michael Renner zu Fall brachte (30.) und dann verwertete Dicklhuber eine Serour-Vorlage gekonnt zum 2:0 (34.). „Wir haben uns zwei individuelle Fehler geleistet und wurden dafür bestraft. Die Einstellung hat gestimmt, aber letztlich haben wir die erste Halbzeit verschlafen“, so die Analyse von Reutlingens Cheftrainer Teodor Rus nach der Partie.

Im zweiten Spielabschnitt versuchten die Gäste zwar nochmals alles, doch irgendwie fehlte die zündende Idee im Angriffsspiel. Man merkte den Reutlingern deutlich den Ausfall von sechs potentiellen Stammspielern (Niang, Schramm, Milisic, Wöhrle, Schneider und Gilles) an.

Rus brachte im zweiten Spielabschnitt mit Schwaiger, Schmitt und Elfadli neue Offensivkräfte, doch auch das Youngster-Trio konnte die Niederlage nicht mehr verhindern. Schwaiger (50.) und Elfadli (62.) hatten den Anschlusstreffer zwar auf dem Fuß, GSV-Keeper Rombach war an diesem Tag jedoch nicht zu bezwingen. So mussten die Kreuzeichekicker nach Abpfiff der Partie feststellen, dass sie am Samstag nicht die schlechtere Mannschaft waren, ihnen in der Offensive aber einfach die Durchschlagskraft fehlte. Zudem hatten Kevin Dicklhuber und Kevin Rombach auf Göppinger Seite einen Sahnetag erwischt. Reutlingens Tom Schiffel brachte es nach der Partie auf den Punkt: „Wir hatten kaum Torchancen und dann kann man auch keine Spiele gewinnen.“

GSV-Trainer Gianni Coveli war hingegen sehr zufrieden: „Wir haben taktisch klug und aggressiv gespielt. Und dank einer überragenden erste Hälfte verdient gewonnen.“