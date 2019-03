Fußball-Oberliga SSV fährt zum Hit nach Freiberg

Freiberg / Wolfgang Gattiker

Duell der Verfolger in der Oberliga: Der Tabellenzweite SGV Freiberg empfängt den Dritten, den SSV Reutlingen (Samstag, 14 Uhr).

Am Samstag um 14 Uhr, wahrscheinlich auf Kunstrasen, empfängt der Sport- und Gesangverein Freiberg den SSV Reutlingen. Freiberg hat 39 Punkte, der SSV 38. Im Hinspiel siegte der SSV 4:0, im Vorjahr gab es einen 5:3-Sieg. Die Statistik spricht also schon einmal für Reutlingen.

Freiberg verlor in der Winterpause Uygun an Gmünd, verpflichtete keinen Neuen. Steven Kröner und Maximilian Rohr (sechs Tore als Abwehrchef) sind ehemalige SSV-Spieler. Dazu kommt nun wieder Sven Schimmel, der seit 2015 für Freiberg spielt. Von Juli bis November war er auf Weltreise. Nun kam er zurück, möchte den SGV in die Regionalliga schießen. Anschließend will er im Raum Reutlingen als Spielertrainer in der Bezirks- oder Kreisliga spielen.

Freiberg, ein Top-Favorit, begann schlecht, verlor zu Hause gegen Ravensburg 1:2, gegen Bissingen 0:2 und spielte gegen Spielberg 0:0. Doch dann folgten 15 Spiele ohne Niederlage. Zu Hause holte Freiberg nur 20 Punkte (je zwei Niederlagen und Unentschieden bei sechs Siegen). Der SSV holte auf fremden Plätzen nur 13 Punkte. Marcel Sökler, Freibergs Top-Torjäger, hat in 20 Spielen 20 Tore erzielt, Cristian Giles traf für Reutlingen in zwölf Spielen elf Mal – auch eine tolle Quote.

SSV-Trainer Teodor Rus hat fast alle Mann an Bord, auch Marco Di Biccari ist seit zehn Tagen voll im Training. Es kann sein, dass er auf der Bank sitzt. Ob Milan Jurkovic im Tor steht oder Enrico Piu, entscheidet sich kurzfristig. Jurkovic muss eher noch pausieren.