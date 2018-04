Fußball SSV-Coach fordert Steigerung

Reutlingen / Gattiker

Nach zwei Niederlagen und knapp vier Stunden ohne eigenen Torerfolg möchte Oberligist SSV Reutlingen Fußball am heutigen Freitag gegen den 1. Göppinger SV wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Bei den Gästen spielen mit Domenico Botta (acht Tore), Francis Ubabuike (sieben) und Michael Renner drei ehemalige SSV-Akteure. Dazu kommt als Abwehrorganisator Oliver Stierle.

Spiele der Saison

Gästespieler Kevin Dicklhuber, der bisher neun Tore erzielte, freut sich besonders: „Das sind für mich die Spiele der Saison, Derbys unter Flutlicht in einem tollen Stadion. Da brenne ich wie meine Kameraden. Wir wollen den 2:1-Sieg vom Hinspiel wiederholen, sind ja gut drauf.”

Übrigens: Nach diesem Spiel in Göppingen trat Trainer Jochen Class zurück, Andy Rill sprang ein. Rill war bis vor Kurzem noch im Trainerstab, nun hat sich Rus entschlossen, ihn von seinen Aufgaben zu befreien – er ist nicht mehr dabei.

Der SV Göppingen hat 45 Punkte, Trainer Gianni Coveli möchte die 50-Punkte-Marke überspringen. Die Enztäler hatten ähnlich wie der SSV eine Serie hingelegt, blieben 14 Spiele bei 30 Punkten ungeschlagen. Man besiegte unter anderem die Spitzenclubs Nöttingen mit 4:0 und Villingen mit 2:0, kam auch in Sandhausen und Spielberg zu Siegen. 2:2 hieß es gegen Ravensburg und Balingen, auch gegen Bissingen gab es ein 1:1. Der 1. Göppinger SV spielt seine bisher beste Oberliga-Saison. Teo Rus zum Spiel: „Zuerst haben wir etwas gutzumachen, denn in Balingen boten wir die bisher schlechteste Halbzeit der Saison. Göppingen ist eine solide, gute Mannschaft, die Akteure spielen lange zusammen. Trainer Coveli hat vieles richtig gemacht. Sie haben gute Standards, sind auch körperlich gut drauf. Doch wir müssen die Vorgaben besser umsetzen, dürfen nicht so mutlos agieren wie in Balingen, müssen einfach mehr Engagement bringen. Balingen war auch nicht so stark, kam durch einen individuellen Fehler zum 1:0 und traf nach einem Standard – herausgespielt war nicht vieles. Wir müssen diese unnötigen Fehler abstellen.“ Onesi Kuengienda bleibt weiter gesperrt. Rouven Wiesner hat wieder trainiert, kann spielen genauso wie Maier und Di Biccari. Bei Avdic und Schiffel geht noch nichts. Rus lobte Jonas Vogler, der seit Anfang Dezember sein erstes Spiel bestritt: „Er hat mir gut gefallen, hat Zweikämpfe gewonnen, bot ein ordentliches Spiel, aber er braucht noch Spielpraxis.”

Mutiger agieren

Sicher ist, dass Pieringer zum SC Freiburg II in die Regionalliga wechselt, während Maximilian Rohr Angebote auch aus der 3. Liga haben soll. Rus möchte ihn gerne behalten, der SSV ist noch im Rennen. Torhüter Marcel Knauß wird sich einen neuen Verein suchen, er kommt nicht an Jurkovic vorbei (Rus: „Er ist und bleibt meine Eins“). Der SSV-Trainer möchte eine neue Serie starten, man hat noch zwei Auswärtsspiele, tritt aber fünfmal zu Hause an. Kapitän Pierre Eiberger schwört das Team ein: „Wir müssen uns anders präsentieren als am Freitag in Balingen, als uns die Fans noch minutenlang feierten. Wir müssen spritziger, mutiger agieren, einfach alles in die Waagschale werfen. Wir wollen uns auch für das 1:2 in Göppingen revanchieren.”