Fußball Sportfreunde suchen einen neuen Coach

Reutlingen / swp

Nach fünf Jahren trennen sich die Wege von Cheftrainer Jorge Wunder und den Sportfreunden aus Reutlingen. Damit endet eine fünfjährige Ära am Kaibach. Seit Beginn dieses Jahres haben die Sportfreunde einen neuen Abteilungsleiter im Amt. Unter anderem sei dieser der Meinung, in der aktiven Mannschaft muss ein Wandel stattfinden und dementsprechend auch ein neuer Trainer her. Damit wird der Vertrag mit Jorge Wunder über den 30. Juni 2018 hinaus nicht verlängert.

Jorge Wunder übernahm das Kommando bei den aktiven Herren 2013 und führte die Sportfreunde 2015 zur C-Liga Meisterschaft! Trotz der geringen Personaldecke – da die Sportfreunde-Führung für neue Spieler bisher keine Ablöse zahlte – schaffte es der Trainer mit der Mannschaft in den vergangen drei Spielperioden immer wieder die Klasse in der B-Liga zu halten.

Trainer Jorge Wunder zur aktuellen Situation: „Es ist sehr schade, dass ein Abteilungsleiter etwas beschließt und es einem erst drei Spieltage vor Saisonschluss mitgeteilt wird. Sicherlich auch unglücklich vom neuen Abteilungsleiter, den Beschluss über den Trainerwechsel als Wunsch der gesamten Mannschaft – ohne diese tatsächlich in seine Entscheidung miteinbezogen zu haben – gegenüber dem Vorstand zu äußern um dessen Einverständnis für einen Trainerwechsel zu erhalten. Ein Tritt ins Gesicht des Trainers, sowie vieler Spieler. Durch diesen Vorfall wird auch sicherlich der ein oder andere Spieler den Verein verlassen.“

In der aktuellen Saison rangieren die Sportfreunde in der Kreisliga B2 mit 19 Punkten auf dem achten Rang. Durch die Abschaffung der C-Ligen ab der kommenden Spielzeit ist bisher noch nicht sicher in welcher der wohl acht B-Ligen die Sportfreunde an den Start gehen werden.