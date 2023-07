Oberligist SSV Reutlingen Fußball steht nach dem 3:0 gegen den SV Wittendorf in der zweiten WFV-Pokal-Runde und gastiert am Samstag beim VfL Nagold, wo die Gäste erneut Favorit sind. Im SSV-Tor in Loßburg (Kreis Freudenstadt) gegen den Ortsteilklub SV Wittendorf stand Louis Potye vor 350 Zuschau...