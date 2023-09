Nach vier Siegen stapften die Pfullinger Fußballer am Vorwochenende als 0:2-Verlierer in der Verbandsliga vom Platz. Gegen den SSV Ehingen-Süd, der sehr verhalten in die Saison startete, erwischte es die junge Truppe von Trainer Michael Konietzny allerdings im Kollektiv. Keiner der so talentierte...