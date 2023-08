Fußball-Verbandsligist VfL Pfullingen steht nach dem vorgezogenen Einzelspiel des 2. Spieltags am Freitagabend an der Tabellenspitze. Beim Aufsteiger FV Biberach bestätigten die Schützlinge von Trainer Michael Konietzny die starke Leistung vom 3:1 über Calcio Leinfelden-Echterdingen. Das 3:2 be...