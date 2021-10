Die 13 gilt weithin als Unglückszahl. Nicht so für die Fußballer des VfL Pfullingen, die am vergangenen Wochenende, als der 13. Verbandsligaspielplan auf der Tagesordnung stand, mit einem 1:0-Auswärtserfolg bei Normannia Gmünd den dritten Sieg in Serie einfahren konnte. Schütze des siegbringen...