Mit diesen Neuzugängen startet der SSV Reutlingen 05 Fußball am Freitag in Bietigheim-Bissingen in die Oberliga-Saison 2022/23, hinten von links: Kevin Founes, Riccardo Gorgoglione, Ivan Cabraja, Marco Gaiser, Lukas Glaser, Florian Krajinovic. Vorne von links: Jan-Christian Beifuss, Aaron Leyhr, Vladan Djermanovic, Luca Lennerth, Louis Potye, Furkan Özüdogru. © Foto: Baur