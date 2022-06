Spielertrainer Yasin Yilmaz (vorne links im weißen Trikot, neben seinem Mitspieler Matthias Kunst) kämpft mit den personell geschwächten Young Boys Reutlingen am Sonntag ab 15 Uhr in Leutkirch gegen den FC Wangen um den Einzug in die Verbandsliga. © Foto: Axel Grundler