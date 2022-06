Gleich zwei Mal stehen sich der FV Bad Urach und der FC Sonnenbühl am Wochenende in der Relegation gegenüber. Nicht nur, dass die „Erste“ der Zittelstätter im Ringen um den Bezirksliga-Verbleib am Sonntag in Engstingen auf den A2-Liga-Zweiten FCS trifft. Auch der FVU II als Vizemeister der K...