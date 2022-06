Der Uracher Traum von der Premiere lebt weiter: Gewinnt der FV Bad Urach II am 25. Juni (17 Uhr) in Gomadingen gegen den A2-Liga-Tabellen-13. TSV Holzelfingen, dann sind die Zittelstätter erstmals mit ihrer „Zweiten“ in der Kreisliga A1 Alb vertreten. Die erste Hürde in der Relegationsmü...