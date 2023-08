Enttäuschte Reutlinger (von links in rot: Stefan Ilic und Nils Staiger), im Hintergrund jubelnde Hollenbacher. Am Freitagabend fing sich der SSV in der Jako-Arena eine 1:5-Schlappe beim FSV ein. Damit haben die Kreuzeichekicker beide Auftaktspiele der neuen Saison verloren. © Foto: JoBaur