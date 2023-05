Sonntag kurz vor 16 Uhr. In der Wir-machen-Druck-Arena im Fautenhau in Aspach läuft die Nachspielzeit 90 Minuten plus zwei. Es steht 1:1, die Stuttgarter Kickers sind Meister, haben 13 Punkte Vorsprung bei noch vier Spielen vor Verfolger SG Sonnenhof Großaspach. Da kommt eine Flanke von Marco...