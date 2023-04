Au weia: Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert der 1. Göppinger SV an der Kreuzeiche. Die Rot-Schwarzen vom Hohenstaufen sind ein absoluter Angstgegner des SSV Reutlingen. Das Hinspiel gewannen die Filstäler mit 4:1, und sechs der letzten sieben direkten Duelle gingen ebenfalls an den GSV. Teils mit hef...