Es ist angerichtet zum Reutlinger Landesligaderby: 25 Grad Celsius und eine adäquate Zuschauerkulisse am Dietweg werden erwartet. Am Sonntag kommt es um 15 Uhr zum ersten Stadtderby in der Landesliga, Staffel 3, zwischen dem Liganeuling SV Croatia Reutlingen und dem Ligaprimus YB Reutlingen. Die D...