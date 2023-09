Während der Tabellenzweite der Fußball-Landesliga, Staffel 3, Young Boys Reutlingen, erst am Mittwoch, 20. September, in Nagold wieder ran muss, wird es für den Tabellenneunten SV Croatia Reutlingen bereits am Sonntag (15 Uhr) wieder ernst. Der Aufsteiger gastiert beim denkbar schlecht gestartete...