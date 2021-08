Der FC Trailfingen/Seeburg hat dank einer riesigen Kader-Erweiterung eine zweite Mannschaft angemeldet. Für die verstärke „Erste“ startete die Saison in der Fußball-Kreisliga B1 Alb furios mit einem 5:3-Triumph im Top-Spiel beim SV Zainingen II (wir berichteten).

