TSV Mähringen –

SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen 2:1

Die erste Torchance im Derby hatte bereits in der achten Minute der Gast. Jan Frommann vergab nur knapp. Der TSV kam danach besser ins Spiel und ging in der 19. Minute durch Jonas Thum in Führung. In der 44. Minute erhöhte Said Alimi auf 2...