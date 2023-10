In der Saison 2021/22 stieg der TSV Mähringen mit neun Punkten Vorsprung als Meister der Fußball-Kreisliga B5 Alb vor der TG Gönningen in die Kreisliga A2 Alb auf. Eine Rückkehr nach 29 Jahren in die neunthöchste Spielklasse. Seither hat sich der Verein aus dem nur 1500 Einwohner zählenden O...