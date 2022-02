Nach monatelanger Pause kommt das Fußballjahr 2022 endlich in der Kreisliga A2 Alb an. Die drei Nachholspiele SV Walddorf – TSV Oferdingen, FC Reutlingen – Anadolu SV Reutlingen und TSV Betzingen – SSV Rübgarten stehen am Sonntag, 27. Februar, ab 14.30 Uhr auf dem Programm. Dabei gibt es jew...