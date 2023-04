SV Lautertal gegen

FV Bad Urach 5:2

In einem turbulenten Spiel brachten Pascal Maier (10.) und Marvin Spohn (20.) die Heimelf mit 2:0 in Führung. Per Elfmeter verkürzte der FVU durch Hadi Omeirat in der 29. Minute auf 2:1, doch noch vor dem Pausenpfiff stellte Fabian Schmid das Ergebnis auf 3:1 f...