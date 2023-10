Das Topspiel der Fußball-Kreisliga A1 Alb steigt am Sonntag auf der Sportanlage Greuth in Sonnenbühl: Der bislang ungeschlagene Tabellendritte TSV Genkingen (16 Punkte) hat die SGM Bremelau/Granheim (15) zu Gast, welche nach zuletzt drei Siegen in Folge auf Rang vier der Tabelle geklettert sind.

