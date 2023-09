Nach drei Siegen in Folge ist die Erfolgsserie des FV Bad Urach (9 Punkte) letzte Woche gegen den TSV Genkingen gerissen. Am Sonntag geht es für die Zittelstatt-Kicker zur Spielgemeinschaft (SGM) Oberstetten/Ödenwaldstetten (0 Punkte). Der Gastgeber ist in dieser Spielzeit noch nicht ins Rollen g...